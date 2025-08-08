Este jueves 7 de agosto, Juan Cristóbal Guarello, condujo una nueva edición de su programa online, La Hora de King Kong, capítulo número 320, que entre otros temas, se refirió a la importante deuda que la ANFP tiene con la cadena de televisión, TNT Sports, y la que alcanza los 34 mil millones de pesos.

Es en ese contexto donde Guarello no tuvo pelos en la lengua y apuntó a uno de los dirigentes del fútbol chileno, a quien apuntócomo el “peor en la historia de Chile”, se trata de Victoriano Cerda.

Las duras palabras de Juan Cristóbal Guarello contra Victoriano Cerda

En una especie de monólogo, el comunicador partió señalando sin pelos en la lengua que: “En el fútbol chileno ha habido dirigentes malignos” y recordó nombres como Ambrosio Rodríguez, Eduardo Gordon, exdirigentes del fútbol nacional en los años 70 y otros tantos directivos de la ANFP hasta que llegó a Pablo Milad, a quien calificó como “tonto”, pero aún faltaba la crítica más dura.

Apuntó contra Cerda, expresidente de Huachipato y uno de los nombres que el mismo comunicador apunta como cercano a la Universidad de Chile actualmente.

Sobre este, Guarello lo calificó con duras palabras, indicando que es un “dirigente destructivo” y el que “más daño le ha hecho al fútbol chileno en su historia”, señalando que ningún otro provocó a la actividad lo que provocó Victoriano Cerda.

¿De qué lo culpa Guarello? El rostro de Canal 13 habló directamente del exdirigente acerero por la deuda de los 36 millones de dólares, indicando además que solamente “es lo más visible y el punto final”, pero que también habría más cosas detrás de su figura.

