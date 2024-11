La denuncia de Universidad de Chile contra Colo Colo, que ahora pasará al TAS, dejó una consecuencia inesperada: fuertes acusaciones de supuesto vínculo de los azules con Huachipato, donde Aníbal Mosa ha exigido que se conozca quién es “el verdadero dueño” del club laico.

El tema de la multipropiedad y la figura de Victoriano Cerda, apuntado por muchos como el jefe oculto de Azul Azul, ha sido motivo de especulación por mucho tiempo. Y ahora el tema creció con la salida de Cerda de Huachipato. Según Fernando Agustín Tapia, el empresario entrará oficialmente a la U.

En La Hora de King Kong, Juan Cristóbal Guarello habló sobre el tema. “Un solo empellón de Mosa a Victoriano Cerda y ¿qué pasó? (Huachipato anuncia cambio de dueños). ¿Por qué? Mosa quiere sacar a la luz la doble propiedad, porque además preguntó dónde está el presidente, que quién es el presidente”.

“Nuestro colega Fernando Tapia dijo que ahora Victoriano Cerda ahora va a entrar a comprar acciones en U. de Chile. Claro po, si ahora no es dueño de Huachipato, no hay doble propiedad, algo que prohíbe la FIFA. ¡Vamos a salir del clóset!“, manifestó el periodista.

Guarello dice que Michael Clark es títere de Victoriano Cerda

“Cerda va a comprar acciones de Azul Azul y se va a acabar la cueca. Se va a acabar el presidente (Michael Clark) ventrílocuo. ¿Se acuerdan de Wilde y Paquito? Wilde era el ventrílocuo y Paquito el muñeco. Adivinen quién es quién en Azul Azul“, disparó Guarello.

“Yo les puedo asegurar que toda la cueca del TAS y la acusación tiene atrás a Wilde y no a Paquito. Es increíble que el presidente de la U todavía no habla. ¿Y por qué no habla? Porque una cosa es lo que diga el papel y el contrato, y otra cosa es la verdad. No habla porque Clark no es el presidente. Solo es el legal. No decide nada. Lo único que hace es hablar con los gerentes y editores de los medios cuando lo critican. Porque ni siquiera es capaz de aguantar una entrevista mano a mano cuando lo aprietan un poco”, cerró.