El acero fue más fuerte que el tomate: Huachipato golea sin piedad a Limache en la Liga de Primera

Los acereros de Jaime García tienen un respiro en la tabla y se ilusionan con clasificar a un torneo internacional a costa de los tomates de Limache.

Por Miguel Gutiérrez

Huachipato saca ventaja en la Liga de Primera con goleada a Limache de local.
© EDUARDO FORTES/PHOTOSPORTHuachipato saca ventaja en la Liga de Primera con goleada a Limache de local.

Huachipato y Deportes Limache animaron otro de los partidos importantes de la Liga de Primera en su jornada 20. Ambos se vieron las caras en la ciudad de Talcahuano.

Sin embargo, solo uno triunfó y fue feliz en este domingo, siendo los de Jaime García quienes vencieron de forma clara a los tomateros en la pelea tanto por torneos internacionales como en la parte baja.

Un partido que terminó en goleada acerera que se ilusiona con llegar a la Copa Sudamericana, pero que complica a Limache en la parte baja.

El trámite: Huachipato gana, gusta y golea sin piedad a Deportes Limache

El partido de la Liga de Primera entre Huachipato y Deportes Limache terminó con triunfo de los acereros por 4-0, que les permite trepar en la tabla de posiciones.

Y es que cerca del final del primer tiempo, Maximiliano Gutiérrez sacó provecho a una falla defensiva de los tomateros, para con pierna derecha batir a su portero y desatar la locura en Talcahuano.

En el segundo tiempo, aparecería una de las figuras del partido: Lionel Altamirano, quien se animó desde la distancia, pero le rebota en Augusto Aguirre que emboca en propia puerta para el 2-0 de Huachipato.

El partido se iba a sentenciar por parte de Altamirano, quien en el minuto 80′ solo tuvo que empujar el balón en boca del arco tras el rebote con el portero limachino para el 3-0.

Pero en el 86′ se iba a sentenciar todo. Altez le da un exquisito pase a Mario Briceño quien controla de derecha y define con la izquierda ante una línea de tres de Limache que dejó muchos espacios. 4-0 y a celebrar.

Un partido que termina festejando el cuadro de Talcahuano que se mete de lleno en la pelea por una copa internacional, pero también complica a Limache, en la parte baja.

Tabla de posiciones tras Huachipato 4-0 Deportes Limache en la Liga de Primera

Con el resultado consumado en el estadio de Talcahuano, así queda la tabla de posiciones de la Liga de Primera tanto para Huachipato como para Deportes Limache.

