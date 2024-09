Canal 13 ya se encuentra preparando su nuevo reality, que llevaría por nombre “Palabra de Honor”, el cual sucederá en pantalla a ¿Ganar o Servir? que está cada vez más cerca de comenzar su esperada recta final, y ya comenzó a filtrarse los primeros nombres que estarían confirmados para el espacio de competencia.

Hace algunos días se reveló que entre los conocidos rostros que estaban siendo sondeados para ingresar al espacio se encontraba la modelo y panelista de TV, Daniella Campos; la ex Año 0 Roxana Muñoz; la actriz y panelista Catalina Pulido, el exfutbolista Kike Acuña, la ex Mundos Opuestos, Fanny Cuevas, y la finalista de Gran Hermano, Jennifer Galvarini, conocida como la Pincoya, quien de hecho aparece entre las personas que participaron del casting en el spot promocional.

Además del animador Francisco Kaminski y los actuales participantes de ¿Ganar o Servir? Oriana Marzoli y Facundo González. Sin embargo, ahora ya habría confirmaciones y nuevos sondeados para ingresar al espacio.

¿Quiénes son los nuevos confirmados del reality?

Según reveló Infama entre los nuevos ingresos estarían la ex Volverías con tu ex y participante de La Isla de las Tentaciones, Juliana Cagna, quien se reencontraría en el encierro con su ex pareja, Mel Alcalde. También Oriana, Facundo y Kike Acuña ya estarían confirmados para ingresar.

También se reveló que la comunicadora, exintegrante de Yingo y actual participante de ¿Ganar o Servir?, Faloon Larraguibel, está en conversación para poder sumarse al espacio, al igual que las hermanas Daniella y Denise Campos, y el ex participante de Gran Hermano y ¿Ganar o Servir?, Raimundo Cerda.

¿Cómo será el nuevo realty?

Según se revela en el primer avance de la producción, este espacio de competencia será más intenso que sus antecesores, Tierra Brava y Ganar o Servir, en donde los participantes estarán sometidos a un estricto régimen, el cual deberán seguir para poder continuar en la competencia y evitar inesperadas sanciones.