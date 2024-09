Una nueva eliminación se acerca a ¿Ganar o Servir? en donde uno de los competidores más fuertes de la casona deberá abandonar el espacio.

Los nominados de esta semana son Daniela Colett, quien quedó en zona de peligro tras perder la competencia individual femenina; Raimundo Cerda, el capitán de Resistencia se autonominó luego de que Botota perdió en el Círculo de Fuego.

Mientras que los últimos eliminados son Austin Palao, quien fue nominado tras perder la competencia individual masculina y Pangal Andrade, el último en sumarse a la lista luego de ser el más votado por sus compañeros en el cara a cara.

¿Dónde ver el capítulo de Ganar o Servir de este jueves?

El nuevo capítulo del espacio de competencia se podrá ver a través de la señal abierta de Canal 13 en televisión y también será transmitido por sus plataformas digitales, entre ellos el react que se emite por el Canal de YouTube de la estación y en 13.cl.

Revisa cómo ver la señal de Canal 13 en televisión.

Señal abierta

13 (Santiago)

TDT

13.1 (Santiago)

8.1 (Arica)

8.1 (Iquique)

13.1 (Antofagasta)

11.1 (Copiapó)

13.1 (La Serena-Coquimbo)

9.1 (Monte Patria)

8.1 (San Felipe-Los Andes)

9.1 (La Calera-Quillota)

8.1 (Gran Valparaíso)

10.1 (San Antonio)

8.1 (Rancagua)

5.1 (San Fernando)

8.1 (Talca)

13.1 (Chillán)

5.1 (Gran Concepción)

10.1 (Angol)

4.1 (Temuco)

9.1 (Villarrica)

12.1 (Valdivia)

9.1 (Osorno)

13.1 (Puerto Montt)

6.1 (Coyhaique)

9.1 (Punta Arenas)

Cable

VTR: 22/713

Zapping: 22

DirecTV: 152/1152

Movistar: 122/813

Claro: 56/556

TuVes HD: 58

Entel: 67

Mundo: 17/517

GTD/Telsur: 22/28/813

La tensa nominación de Pangal Andrade

En una nueva asamblea, los participantes realizaron un esperado cara a cara en donde el líder de Soberanos se llevó la mayoría de los votos.

Fran, Gala y Sábelo son inmunes esta semana, por lo cual no podían ser nombradas durante la ceremonia.

Austin votó por Mateucci, criticando su actuar como líder. “Nunca vi una peor performance como líder. Espero que si me voy a duelo no sea contigo porque va a ser muy fácil. Últimamente, has estado apagado porque no está tu creadora, entonces te sientes un poco solo”.

Mateucci respondió señalando que el modelo era el “arroz, relleno y ensalada, acompañamiento y traductor de Pangal”.

Fran, Gala y Sábelo también votaron por Mateucci. “Te falta tu creadora, mentora y referente. Te cuesta muchísimo ser Sirviente, dices que estás de vacaciones y no lo estás. Debes modificar tu conducta porque vas a seguir estando más solo que nunca”, le señaló Sábelo.

Por otra parte, Botota y Rai votaron por Pangal, en donde el ex Gran Hermano señaló que le gustaría un duelo intenso. “Prefiero lidiar con lo difícil que con lo fácil”.

Facundo votó por Pangal, denominándolo “el gran manipulador de la casa”, agregando: “No quieras manipular la situación para hacerme quedar mal, porque yo sé quiénes son mis amigos afuera y quiénes no”

“Si Austin se va esta semana va a ser por tu culpa”, le contestó Pangal.