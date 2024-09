Un tenso momento se vivió en el nuevo capítulo de ¿Ganar o Servir? en donde los participantes despidieron a Pamela Díaz de la casona luego de que terminó su visita. Pero la sorpresa más grande llegó en manos de Fabio Agostini, quien fue a caballo a retirar a la Fiera, lo que generó una inesperada reacción de Facundo González, su gran amigo.

El capítulo estuvo lleno de emociones, las cuales comenzaron con el regreso de Oriana Marzoli a la casa tras una inesperada ausencia. Pero tras una divertida dinámica, en donde los participantes imitaron a reconocidos humoristas, la Fiera anunció que se iba. “Me fumo un cigarro y nos vamos”.

“Yo no quiero estar en la despedida ni despedirle, hasta acá llegué. Suerte, fue puro relleno”, expresó Mateucci, mientras que Facu agregó: “Yo no había tenido problema, ahora que me dijo pelotudo no voy a estar”. Dani señaló: “Conmigo siempre se ha portado bien, lo dije, no pasa nada, pero siempre tuve un lado y estoy contigo (Luis) siempre, obviamente”.

Fabio se decepciona de Facundo

Finalmente, Oriana, Facundo, Daniela y Luis, decidieron no estar presente durante la salida de la Fiera de la casa. “Hay que ser consecuente, no puede decir la cantidad de barbaridades que te dice, después te saluda y se despide como si nada”, señaló el argentino, para luego dirigirse al teatro.

En ese momento, las puertas de la casona se abrieron e ingreso Fabio Agostini en caballo a buscar a la Fiera. “Vine a buscar a la señorita Pamela, para entregarle la corona porque es la reina de los realities”.

En ese momento, Austin ingresó a la casa para avisarle a su amigo que llegó el ganador de Tierra Brava. Mientras el grupo seguía escondido en el teatro, sin responderle. “No, si vino Fabio tengo que ir a saludar. Si vino Fabio, sí”, a lo que Oriana le señaló: “No, no vas a bajar ahora”.

“¿Tan cobarde es? (…) Que patético Facundo, lo único que le puede decir es que como amigo me ha decepcionado”, explicó.

Por su parte, Facundo al salir del teatro dijo que no escuchó que era Fabio. “No insultes mi inteligencia hermano”.

