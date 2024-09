Un capítulo lleno de emociones se vivió en ¿Ganar o Servir? en donde se vivió una nueva competencia por equipos junto a los dos últimos ingresos que llegaron a la casona: Pancho Rodríguez y Javiera Belén, quienes se sumaron a Resistencia y Soberanos respectivamente.

Tal como anunciaron los conductores del espacio, Sergio Lagos y Karla Constant, los nuevos participantes escogieron a su equipo, pero a la vez cambiar a alguno de sus integrantes, lo que significó que Pancho ocupará el lugar de Rai en Resistencia, mientras que el ex Gran Hermano pasa a Soberanos.

Por su parte, Javiera Belén se sumó a Soberanos y Fran Maira pasó al equipo amarillo.

¿Cómo fue la prueba por equipos de Ganar o Servir?

Luego de que Rai, el actual capitán de Resistencia, cambió de equipo, Faloon, por decisión de sus compañeros se convirtió en la nueva líder.

En la nueva competencia, que consistió en un complejo circuito donde cada participante debió trasladar una moneda excavando en un tambor lleno de tierra, para luego escalar una estructura y tirarla en tirolesa. Tras ellos debían completar la prueba con un acertijo de cubos.

Pangal debió competir dos veces debido a la diferencia numérica y sacó ventaja inicialmente, sin embargo, cuando fue el turno de Sábelo de competir le tomó más tiempo de lo esperado siendo superado por Botota sacando considerable ventaja.

A pesar de los esfuerzos de Soberanos, Pancho terminó tomando la bandera y consolidando el triunfo de Resistencia.

“Mi equipo me dejó con una ventaja y por eso me siento orgulloso. Felicito a Luis, quien aunque no quería ser capitán, estuvo liderando todo el tiempo desde una esquina. Es lindo saber que estoy en un verdadero equipo”, explicó Pancho.

Al momento de escoger a sus sirvientes, Facundo escogió a Oriana, Fran a Javiera, Faloon a Rai, Luis a Javiera, Botota a Gala, Pancho a Pangal y finalmente, Dani eligió a Sábelo. “Ahora vamos a tener tiempo para decirte cómo te insultaba tu equipo”, le señaló.

Revisa la competencia a continuación