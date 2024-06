Ex de Mauricio Isla sobre Gala: "La gente a veces es muy mala onda con ella"

Hace algunos días el reality de Canal 13 reveló que Javiera Belén, ingeniera y expareja deMauricio Isla, era la nueva participante de ¿Ganar o Servir?, en donde se encontrará con la exesposa del seleccionado nacional, Gala Caldirola.

Acerca de su llegada al espacio, la joven de 27 años en conversación con LUN entregó detalles de su decisión de ingresar al encierro y de esta nueva etapa en su vida. “Me gusta el espectáculo, el show. Siento que soy un diamante en bruto y necesitaba más pantalla para darme a conocer”.

“Me gusta mucho la conducción y el baile, también la actuación y el canto. Soy una mujer tan multifacética y versátil que me adato a lo que sea. Como recién estoy en esto, estoy probando, pero voy a todas. El que no arriesga no gana”, expresó.

Javiera Belén y el encuentro con Gala

“Para mi no fue tema que ella estuviera acá, aunque sabía que podía tener noción de quién eta yo porque la noticia (de su romance con Isla) salió en todos lados”, expresó.

Asimismo, la joven la defendió sobre las críticas. “La encuentro muy tierna y no sé por qué la gente a veces es mala onda con ella, si es piola”, agregando que “La había visto en televisión y no tenía ninguna opinión sobre ella. Es muy linda y siempre se ha visto simpática. Es una mujer súper madura”.

El romance de Javiera Belén con Mauricio Isla

Acerca de cómo se conocieron, Javiera revela que fue en una fiesta a la que la invitó un amigo. “Yo estaba con amigas tomando en la casa y fuimos. Resultó que era el cumpleaños de Mauricio, pero ahí no compartí nada con él. Después fue redes sociales”.

En la misma línea agrega: “Para mí no fue una relación. Él es buena persona, le tengo cariño, pero teníamos pensamientos diferentes”.