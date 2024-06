Una nueva discusión al interior de la casona de¿Ganar o Servir? tuvo como protagonistas a Raimundo y Gala, quienes continúan alejándose tras vivir uno de los primeros romances en el espacio de Canal 13.

Todo comenzó tras una actividad en donde Matías Vega daba una descripción y los sirvientes debían adivinar si se trataba de su señor o señora. Allí, Gala fue definida como alguien que está interesada en dos hombres.

“Gala siempre ha dejado claro que ella vive la vida y va fluyendo. Fue con Toro, pero él no estuvo a la altura. Para reponerse tiene que hacerle masajes…”, comentó Pangal refiriéndose al masaje que le dio a Fabio.

Tras esto, a Rai le preguntaron si estaba celoso por lo ocurrido, situación que negó, lo que causó la molestia de la española. “Si estás celoso me lo puedes decir. Se cree el ladrón que todos son de su condición. Cuando te des cuenta de cómo son las cosas, a lo mejor vas a tener que cambiar de opinión”.

“Es que cuando tú descuidas, otro la cuida”, puntualizó la española. Sin embargo, la situación no quedó allí.

Gala y Rai más alejados que nunca

Al terminar la actividad, ambos salieron a conversar al patio en donde la española le reprochó el beso que tuvo con Oriana, confesándole que le afectó lo sucedido.

“Me sentí como el c… el otro día, podrías haberlo hecho de otra forma. Yo no te lo habría hecho a ti. En lugar de valorar a una persona que está conectada contigo, te dejas utilizar por un juego y entonces te conviertes en un juguete. Y lo que teníamos nosotros no era un juego”.

A lo que Rai respondió: “Yo siempre te dije que no buscaba una relación inmediata y sentí que contigo estábamos demasiado intensos, si seguíamos con esa intensidad probablemente íbamos a terminar así, y no quería eso. Tú me aclaras a viva voz que no somos nada, pero te molestó demasiado lo que hice”.

Por su parte, Gala añadió: “Eso no fue para sacarte celos a ti. Tú fuiste el primero en hacer esas cosas y yo sí te dije que me daba celos, y lo hiciste igual. Ahora estás celoso y no lo entiendo, si tú me has dicho millones de veces que no quieres nada”.

“Yo estaba pasándolo bien contigo, disfrutando lo que teníamos, y el que empezó con los jueguitos fuiste tú. Ahora no me puedes pedir ni exigir nada”, puntualizó Gala.

Asimismo le señaló que él empezó a tensar la relación entre ambos con sus actos. “Tú estás justificando tus actos con los de otros. El día que le llevaste las flores a Oriana… Qué te vas a encabronar conmigo, si no tienes motivos. Serías un cara de raj… si te encabronas conmigo”.

Revisa el registro a continuación