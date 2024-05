Gala Caldirola le rayó la cancha a Raimundo Cerda en ¿Ganar o Servir?, esto luego de que el ex Gran Hermano dejó un tierno gesto con Oriana Marzoli, lo que molestó a la española.

En la cama de la ganadora de “Volverías con tu ex” había una decoración con flores y cuando Gala preguntó quién la dejó, la revelación no le causó gracia. “Christian, puedes llamar a Rai, por favor”, le señaló a su sirviente de esta semana. En los últimos capítulos del reality de Canal 13, la española y el ex Gran Hermano han tenido un romántico acercamiento.

¿Qué pasó entre Gala y Rai?

Luego de que Caldirola le pidió a su sirviente que llame a Rai, la ex participante de “El Discípulo del Chef” le señaló: “¿Tú hiciste esa cama tan bonita?”, a lo que respondió Rai: “Ahá, si soy su sirviente. Si me hubieras elegido tu, pero no me elegiste”.

Esto molestó a la española, quien le respondió con ironía: “Ah, qué lindo”, para luego agregar: “Si vas a jugar, juguemos. No te preocupes”, generando la risa de Pangal que estaba presente. “Se fue como un toro, llegó como un toro y se fue como un toro”, comentó el ganador de Año. “No gana el que más juega, sino el que menos se lamenta”, fue la respuesta de Gala.

Por su parte, Rai le comentó a Christian: “No estamos en ningún compromiso, muy densa la mina… habrá que ir viendo que pasa”. En ese momento llegó Oriana a la habitación, quien le agradeció a su sirviente el gesto, señalando que le gustan las rosas, preferentemente las rojas.

“Estás haciendo increíble tu rol como sirviente”, comentó Gala, para luego pasarle una rosa para que le de a Oriana. “Vas a tener muchas rosas que regalar a partir de ahora”.

“Me pongo así porque mientras tú estás haciendo esa broma, todos me están diciendo que soy e…”, agregando: “Me humillaste delante de toda la casa, porque fue una humillación”.

Revisa el momento a continuación