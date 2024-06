Finalmente ¿Ganar o Servir? emitió uno de los capítulos más esperados por los televidentes, en donde Fabio Agostini concretó la venganza que anunció desde su ingreso al espacio en contra de Luis Mateucci por una situación que ocurrió en el reality pasado, Tierra Brava.

El español, que llegó hace pocos días al espacio de competencia, reveló que llegaba muy molesto con el trasandino, ya que a pesar de que nunca tuvieron una amistad o una relación cercana en el espacio anterior, tras salir reviso las imágenes y vio cosas que lo indignaron, por lo que su ingreso estaba motivado con su revancha.

En el capítulo emitido este miércoles finalmente se vio el desenlace de la “mala onda” entre ambos cuando Amanda llegó a la casona para preguntar quienes eran los peores sirvientes, luego de que Fabio fuese elegido debió darle desayuno a los señores, entre ellos Luis, momento que utilizó para cobrar su “venganza”.

La pelea de Fabio y Luis llega a la pantalla

Como el español bien anunció desde su ingreso, su rabia contra Mateucci es porque vio como el argentino escupió en una Nutella que él después comió.

Por su parte, la ex pareja de Daniela Aránguiz señaló que lo hizo por Agostini ralló una foto personal y con su familia “nadie se mete”, sentenció al ser consultado.

Tras una serie de conflictos, en donde se han dicho de todo, la situación escalo a tal punto que debieron ser separados por el resto de los participantes.

Mientras servía el desayuno, Fabio tomó el vaso de Luis y lo escupió “por si quiere proteína“, expresó, para luego tomarlo y lanzarle el agua, desatando el caos al interior de la casa. “A quién agarras idiota?”, se escucha decir al español.

Revisa el registro a continuación

Oriana y Daniela defienden a Luis

Rápidamente, Luis se para y va directo donde el español, pero son separados por el resto de sus compañeros. Tras el fuerte conflicto Amanda le pidió a todos, sin importar el rol, que tomarán desayuno juntos. En ese momento Daniela y Oriana saltaron en defensa de Mateucci.

“Tú no sabes la rabia que trae el otro weo…”, comentó Pangal, mientras que Oriana saltó en defensa de su ex. “La rabia no justifica lo que hizo. Tirarle a alguien, a cualquier persona, algo en su cara, evidentemente sin que la persona se lo espera, va a reaccionar de otra manera”.

“Bueno, me cagaro… afuera, tenía que haber cagad… también, mira“, expresó Dani. “Pero relájense”, agregó Pangal.

