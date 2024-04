El reality de Canal 13 “¿Ganar o Servir?” llegó finalmente a la pantalla, en donde reconocidos rostros se sumaron al nuevo desafío y luchar por llegar a la gran final.

Oriana Marzoli, Coca Mendoza, Gonzalo Egas, Gala Caldirola y Pangal Andrade son algunos de los chicos realities que reaparecieron en la pantalla tras protagonizar icónicos programas de competencias, pero no fueron los únicos, ya que en un rol distinto reapareció una conocida figura que tendrá una importante misión dentro del encierro: La institutriz.

¿Quién es Amanda del Villar?

Orietta Grendi, conocida por su trabajo como actriz en las décadas de los 80 y 90 en reconocidas teleseries como “Bellas y audaces”, “Top secret”, “El amor está de moda”, “Adrenalina” y “Rossabella”, experimentó un cambio significativo en su carrera en 2005 al interpretar el personaje de Amanda en el reality show “Granjeras”.

Desde entonces, ha retomado ese papel en otros programas como “1810″ (2009), “Pareja Perfecta” (2012) y también participó en “¿Volverías con tu ex?” (2016). En todas estas ocasiones, su personaje, experta en protocolo, modales y buenas costumbres, se ha destacado por su combinación de dureza y amabilidad hacia los participantes, protagonizando divertidos y también tensos momentos.

Su misión consiste en enseñarle buenos modales a los participantes, rol que decidió retomar debido a que no estaba conforme con lo que se estaba proyectando. “Este año decidí que era el momento de regresar, porque no me gustaba lo que estaba viendo… acá se ha perdido la compostura”.

“Yo entiendo que a la gente de pronto le gusta esto de estar toqueteándose, pero siempre tiene que ser con garbo y elegancia. Por eso los estaba esperando en esta casa desde quizás cuánto tiempo antes”.

“Para mí todos ellos son como diamantes en bruto, no sé si más diamantes o más de lo otro, y los tengo que ir puliendo”, agregó la institutriz.