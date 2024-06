Fabio busca molestar a Mateucci con Daniela Aránguiz: "Me encantaría que entrara, me la agarro"

Este domingo se transmitió un nuevo capítulo de ¿Ganar o Servir? en Canal 13. Tras ver la triste y emotiva salida de Claudio Valdivia, también vimos la competencia femenina que definió a la primera nominada de la semana.

Blue Mary se enfrentará a la eliminación, al ser la primera en perder la competencia entre las mujeres, señoras y sirvientas.

Asimismo, también vemos de cerca las interacciones entre Fabio Agostini y Luis Mateucci, quienes viven constantemente tensos.

Lo quiere molestar con Daniela Aránguiz

Fabio Agostini, tras ver bastantes videos sobre lo ocurrido con Mateucci en Tierra Brava, viene dispuesto a molestar al argentino. Y es que en el nuevo capítulo, en una conversación con Pangal Andrade y Raimundo Cerda, habló sobre esta situación.

Fue el mismo Pangal el que le dijo que se “cagara a Mateucci” en la competencia. Aunque Agostini no se quedó callado y le mencionó que eran amigos, algo que rápidamente el ganador de Año 0 lo negó.

“Yo voy solo. No, no es mi colega. Nunca ha sido mi colega. Nah yo lo caché altiro perro. Doble Fake le pusimos, perro“, agregó Mateucci.

Posteriormente, Fabio contó más cosas que se enteró cuando estuvo afuera e incluso mencionó a Daniela Aránguiz, revelando que una vez que salga de la competencia quiere invitarla a salir.

“Es guapa, coño. Cuando salga de aquí lo primero que voy a hacer es invitarla a cenar“, mencionó.

“Me encantaría que entrará. Sí, me la agarro“, agregó después.

Revisa el momento a continuación

Continúa la pelea

Las peleas entre ambos continúan y es que en el adelanto para el capítulo de este día lunes 10 de junio. Se realiza una nueva actividad en la casa y ambos participantes nuevamente tendrán una gran pelea.

Y es que en esta nueva ocasión, Fabio destacó que nuevamente le quería quitar la capitanía a Luis, ya que eso era lo que más le iba a doler.

Pero eso no es todo y es que cuando llegó el turno de Luis, este mismo le mencionó a Fabio que “Por eso que me quiere todo Chile y a vos te odian. Le dedicaste el triunfo a los haters. No te quiere nadie, Fabio. No te quiere nadie“.

Revisa el adelanto del capítulo 37