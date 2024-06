Valentina Roth es parte de los invitados del nuevo capítulo de Podemos Hablar, donde la bailarina habla sobre su nueva vida y la maternidad.

La mujer que se hizo conocida por programas juveniles como Yingo o Calle 7; además de protagonizar una dura polémica que involucró a Alexis Sánchez años atrás, volvió a la TV al estelar de Chilevisión.

Entre las dinámicas del programa, Vale habló de un momento suyo en particular: las operaciones. Y es que quienes siguen a Roth, en su tiempo, tuvo un cambio físico importante en el rostro cuando apenas era mayor de 18 años.

La operación que complicó hasta hace poco a Vale Roth

En el punto de encuentro al que llama el animador, Julio César Rodríguez, a los invitados; Vale contó algo de su pasado que lo atormentó hasta hace poco. Una operación facial que le trajo hartas complicaciones:

“Lo que pasa es que yo tenía 19 años, por ahí, hace mucho tiempo y estaba de moda ponerse relleno de boca, entre otras cosas y no con ácido hialurónico, que es lo que se pone hoy día, sino con cualquier cosa, cuento corto yo… se me empezó a deformar, antes por eso me decían ‘oye como que la Vale está rara en la cara, media hinchadita'”.

Justamente, en la época de los programas juveniles, Valentina tuvo un cambio notorio que se comentó en las redes sociales de entonces.

“La cosa es que mi boca se veía mucho más inflamada… se iba cayendo la boca y se iba notando menos los dientes y me empezaba a doler, cuento corto, fui el año pasado… voy al doctor a ver que tengo, me hicieron una ecografía, cuento corto, encontraron que tenía silicona industrial, silicona industrial arriba y abajo”, relató la bailarina.

Así luce hoy Vale Roth, una de las invitadas a PH. Foto: Chilevisión.

Algo que tuvo complicada a Vale incluso hasta hace poco, donde tuvo que convalidar este problema con el nacimiento de su hija:

“Entonces me tengo que operar un mes después de tener a mi hija, yo la tuve en junio y en julio fui al doctor… me estaba afectando mucho, yo tenía una cara muy linda, me afee en verdad, entonces, me abrieron, me hicieron 200 puntos acá (señala boca, labio de arriba y abajo)”

“Fue una cosa que se llamaba, fue un centro que se llama Todo Sol, cacha, la cuestión era como un centro telarium, pero también te ponían como masajes corporales, ponían un poco de boca, de hecho la Arenita, fue pa allá, le pusieron lo mismo y se lo quiere sacar, porque tiene lo mismo en la boca”.

Consecuencias de la época y que le hicieron un cambio en su rostro pese a su corta edad; afectándola hasta hace poco.

Así era Vale Roth cuando joven ante de someterse a tratamientos estéticos.