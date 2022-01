Valentina Roth, conocida ex palpitante de realitys y programa juveniles, actualmente se encuentra participando en el espacio de competencia "Aquí se Baila" en donde semana a semana ha conquistado al jurado con sus presentaciones y es una de las favoritas del público.

La ex integrante de Yingo conversó con Las Últimas Noticias sobre el cambio que ha tenido su vida en los últimos años y a qué atribuye el buen momento personal que pasa.

La bailarina señaló que hace dos años retomó la comunicación con su madre, con quien está en contacto de manera constante. "Si no la veo hablamos por WhatsApp, es bacán la relación que tenemos ahora porque sé que le puedo contar todo lo que me pasa y no se lo va a decir a nadie. Es mi mejor amiga".

Sobre su participación en el nuevo programa, Roth señaló: "Me ha costado agarrarle el ritmo al programa, ando con sueño ye n algunos bailes han notado un poco mi falta de energía, porque llegamos a las 08.30 al canal y dura hasta las siete de la tarde. Siempre dormía siesta a la hora que empezamos a grabar, como a las tres".

La ex participante de Rojo señala que este cambio coincide con dejar el alcohol. "Me tenía tomando malas decisiones, llevo cinco meses sin tomar una gota porque sacaba lo peor de mí y yo soy buena persona".

Luego agrega: "Una vez que lo dejé vinieron puras cosas buenas: más pega, más energía, más estabilidad económica", reveló Valentina.