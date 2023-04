La ex participante del programa Calle 7 Valentina Roth se encuentra embarazada con ya ocho meses de gestación, y durante el fin de semana vivió un tenso momento en una farmacia cercana a su hogar.

Al ver que la fila para comprar medicamentos era bastante extensa, la bailarina y modelo pidió atención preferencial para las embarazadas pero esta petición fue rápidamente rechazada. A través de su cuenta de Instagram Valentina señaló su molestia luego del desagradable episodio “Estoy enojada… siempre voy a una farmacia que me queda al ladito. Y ya estoy media chata porque tengo ocho meses y me hago pipi muy fácil, no puedo estar una hora esperando, porque a las embarazadas se nos cansa la espalda, se nos duermen las piernas” comentó Roth.

Vale Roth revela mala experiencia en una farmacia

Cuándo fue a pedir la atención especial Roth especifica que en todo momento fue simpática con la mujer que atiende en la farmacia ya que es una cliente frecuente del local “Fui donde una señora que la veo siempre, y siempre le digo, ‘yapo, cuándo un número para las embarazadas’”. Siguió recordando el mal rato y comentó lo siguiente “Y hoy me acerqué igual, de igual manera. Le dije ‘yapo… ¿Cuándo?’ Con ese tono”, continuó. “Y me dijo, ‘usted no está enferma. Yo cuando estaba embarazada hacía la fila normal…’ Y se fue cómo enojada”, recordó.

A toda esta situación la modelo señala que la mujer comenzó hacerle un gesto con la mano de manera burlesca dándole la señal de “Sigue hablando sola”, en vez de explicarle porque no le pueden otorgar un número con una atención preferencial. “Yo le decía ‘¿Usted me está hablando en serio?’. Porque de verdad fue muy mal educada conmigo”, aseguró la ex chica Yingo. “De verdad que me dio demasiada lata. Me puse a llorar de rabia. Cómo me hace ese gesto. Y después se fue a esconder”, siguió.

Para cerrar el tema comentó lo siguiente en su Instagram “Yo solo dije ‘hasta cuándo’, porque las embarazadas tenemos que esperar y esperar… Si bien es cierto, tiene razón, no estamos enfermas, no puedo hacer una media fila… Se portó pésimo conmigo. Yo quería hablar con la encargada y nunca llegó”, contó.