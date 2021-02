Vale Roth le contesta a quienes le preguntan por su ex: "No tenemos ninguna intención de volver"

Hace un par de semanas la bailarina dio a conocer la noticia del término de su relación de pareja con Tomás Correa.

En aquella oportunidad, la ex participante de Mundos Opuestos 2 reveló en en sus historias de Instagram que esta vez el fin de la relación era definitiva. " Voy a hablar ahora porque antes nunca había hablado cuando habíamos terminado, hemos terminado como tres veces, un par de días y volvemos, la verdad de que ahora si es definitivo. Yo estaba durmiendo y Tomás fue al living y tomo mi teléfono, él se sabe mi clave, yo no me se la de él y vio una conversación con un hueón media jote. No hubo fotos, nada de eso, un par de palabras". indicó la joven.

Tras esto, Correa a través de sus redes sociales también entregó su versión de los hechos. "Me mandaron lo que estaba diciendo ahora y sí, hubo fotos. Dijo que yo le había pegado también en la conversación, le dijo al hueón. Se iban a juntar el jueves... así que también dijo que no había sido solamente con un hueón, sino que con tres hueones más. Así que hay que ser realista. No seai' falsa con tus seguidores". le dijo en aquella oportunidad su ex pareja.

Ahora fueron los seguidores de la bailarina quienes le preguntaban por su ex pareja, a lo que Roth decidió responder a través de su red social."Estamos los dos en otra, no tenemos ninguna intención de volver y ahora si que no me voy a referir más al tema, es eso y no digo más", indicó en un video donde agrego el texto que decía: "Y espero que él tampoco hable más de mi... Gracias".