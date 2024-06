¿Ganar o Servir? sigue sorprendiendo capítulo a capítulo, en donde cuenta con reconocidas figuras de la televisión, y a pesar de que rostros continúan sumándose, también vivió recientemente una fuerte partida:Claudio Valdivia, no de los participantes más fuertes de la casa, dejaba la competencia debido a una lesión.

“Difícil y dura noticia. Me hubiera gustado seguir compitiendo, pero mi salud es mi prioridad y no puedo seguir, no quiero ser una molestia para el equipo”, expresó Valdivia tras revelarse la noticia.

En conversación con RedCarpet, el deportista se refirió a su paso por la competencia y cómo vivió la convivencia, en donde compartió espacios con conocidos ex chicos reality, como Oriana Marzoli, Luis Mateucci y además se reencontró con su ex rival en “Año 0”, Pangal Andrade.

Claudio Valdivia y su paso por ¿Ganar o Servir?

Sobre cuál de los participantes lo sorprendió en la convivencia, Valdivia señala que le llamó la atención el manejo televisivo de los otros competidores. “Estando adentro me sentí nuevo, de verdad, habían muchas figuras de televisión y de reality que están constantemente en pantalla”.

Comentando que la última vez que estuvo de manera constante en televisión fue cuando participó en Calle 7. “Pero pasaron más de 12 años donde nuevamente iba a estar con muchas cámaras, entonces me sentí nuevo porque veía al lado y la Mariela se desenvolvía increíble, para que hablar de Oriana y de Luis, ellos trabajan de eso”, agregó.

El deportista expresó que eso lo hizo sentir como un novato en el formato, ya que los demás “se desenvolvían como si estuvieran en el patio de su casa, manejaban las cámaras , los tiempos, los momentos, los que tenían que decir, lo que tenían que hacer, era espectacular”.

En esa misma línea, señala que Oriana Marzoli, quien ha participado en espacios como “Amor a Prueba”, “Volverías con tu ex”, “Doble Tentanción” y “Gran Hermano: VIP”, es la que mayor manejo televisivo tiene.

“Yo estaba a tres cambios menos de lo que estaban los muchachos. Oriana se maneja increíble, es la número uno del reality, Luis se está quedando un poco, pero me parece que está dejando que los otros aumenten y él va a aparecer en los capítulos de más adelante. Pangal también se maneja bastante bien es muy protagonista”.

