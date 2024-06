La salida de Claudio Valdivia se mostró la noche de este domingo en ¿Ganar o Servir? Y es que Sergio Lagos llegó a la casona a comunicar que finalmente el ex participante de Año 0 no puede seguir en competencia debido a complicaciones médicas.

Una lesión de rodilla, que causaba mucho dolor, dejó fuera al menor de los hermanos Valdivia de la competencia. La noticia sorprendió a sus compañeros y también generó bastante emoción y tristeza en varios.

Su relación con Mateucci

RedCarpet habló en exclusiva con Claudio Valdivia tras su salida del reality. Con esto, le preguntamos sobre su relación con Luis Mateucci, esto por el vínculo que tuvo el argentino con su ex cuñada, Daniela Aránguiz.

“Me acuerdo que cuando hice el casting me preguntaron por Luis y la verdad es que yo no iba con tantas expectativas. Yo te soy muy sincero, lo que tú me dices de que él tenía una relación con mi ex cuñada, pero el problema no es mío o directamente, yo no tengo el conflicto, es de mi hermano“, mencionó en un principio.

Asimismo, a pesar de la situación, Valdivia fue dispuesto a conocer a una nueva persona sin que su relación anterior lo afectara. Eso sí, destacó que tenía bastantes expectativas de él como competidor, pero que estás misma bajaron bastante una vez que lo vio en las diferentes pruebas.

“Tenía conocimiento de él en las pruebas de competencia, eran muy altas mis expectativas. Luis no es un muy buen competidor, lo demostró en todas las competencias, tanto de equipos como en las individuales“, agregó.

Si bien, mencionó que en un principio pensó que podían tener problemas, destacó que tuvo una buena relación con el argentino durante su estadía en la casa de Perú.

“En el día a día la verdad es que tuve buena relación con él, no te puedo decir que tuvimos algún tipo de conflicto o diferencia. Tanto de parte de él hacía mi como de mí hacía él“, destacó.

Revisa los dichos de Claudio Valdivia a RedCarpet