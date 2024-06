Pedro Ruminot repasa al Festival de Viña: "Hay gente que no tiene el más mínimo conocimiento"

Pedro Ruminot es un reconocido comediante y humorista chileno. El actual Socio se ha presentado dos veces en el Festival de Viña del Mar. Con su primera vez en 2016 y posteriormente su última y segunda vez en 2020.

Si bien no ha vuelto al gran escenario de la ciudad jardín, sigue haciendo humor con diversas presentaciones a lo largo de todo el país.

Comediantes y el Festival de Viña

Ruminot recientemente estuvo presente en el podcast “Más Que Titulares” de Javiera Quiroga. Aquí habló sobre sus orígenes, la paternidad y el Festival de Viña del Mar, así como la cultura de la pifia.

Fue en el momento en qué habló del certamen de Música, es qué repasó un poco la elección de comediantes para el mismo evento. Aquí destacó que las personas que realizar este trabajo, no saben hacerlo bien, haciendo falta profesionales del rubro para poder realizar una selección, con conocimiento, para cada año.

“Hay gente que se dedica a escoger y elegir a los comediantes, a invitarlos a Viña y no tienen el más mínimo conocimiento de cómo funciona esto. Gente de la televisión, pero, en particular en esta área, no saben. Entonces hay una falta de, por así decirlo, una curatoría al respecto. Es necesario, en un lugar así, tener un grupo de experto, tener un consejo de ancianos“, mencionó.

“Tener, no sé, a Álvaro Salas, Gloria Benavides, que ha ido como trece veces, tener un par de jóvenes que triunfaron el año pasado, donde den sus opiniones con conocimiento, no vinculantes, que no tomen decisiones, pero que los escuchen“, agregó.

En esta misma línea, destacó que las personas que realizan la selección no tienen conocimiento previo de las personas que hacen las debidas rutinas y, por tanto, tampoco conocen a sus públicos, lo que es altamente importante para la definición de día y artista de presentación.

“Es superimportante eso, porque tú puedes tener la mejor rutina, pero si tuviste a antes a alguien, que fue el que llevo el público (…) Es muy difícil triunfar porque es un público que no es tuyo. Tienes un trabajo doble, que es convencer a un público que no es tuyo, y después de convencerlos hacerlos reír y después de hacerlos reír tienes que lograr que te premien, no es fácil“, finalizó.

Revisa los dichos de Pedro Ruminot en Más Que Titulares