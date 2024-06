Una de las despedidas más tristes de Ganar o Servir fue la salida de Claudio Valdivia del encierro. El pasado domingo se mostró que por lesión, el hermano de Jorge Valdivia debió dejar el reality para siempre.

Situación que tuvo a varios afectados, aunque sin duda la más impactada de todos fue Blue Mary. Ambos se hicieron amigos en el encierro, aunque la cantante siempre quiso algo más con Valdivia y se lo dijo en algunas oportunidades.

Sobre esto, el deportista intentó siempre alejarse de una relación en el reality y en conversación con RedCarpet, explicó sus motivos.

¿Qué dijo sobre Blue Mary?

Claudio habló sobre su amistad y lo afectada que estaba Blue Mary en su salida:

“La vi muy afectada, pero no solamente a ella. En el caso de la Blue Mary fuimos compañeros desde el día del desierto, yo sentí que, por una parte, necesitaba ese apoyo que uno necesita en el encierro, pero en mi parte de competidor yo tenía el apoyo de los chiquillos”, explicó.

Para luego agregar que “como que no necesité ese apoyo como me pasó en 2011 con la Tanza (su pareja en el reality Año Cero), ahí éramos los únicos y nos teníamos el uno para el otro. Y en este caso con la Blue no fue eso, porque yo tenía a los muchachos“.

Sobre los sentimientos de Blue hacia él, contó que “para la Blue Mary yo fui ese apoyo que necesitaba, siempre lo sentí y me lo hacía saber. Y creo que ella fue un poco confundiendo ese apoyo de compañero a mezclarlo con lo sentimental, y yo me di cuenta, porque me lo dijo varias veces”.

El verdadero foco de Valdivia en Ganar o Servir era la competencia, una revancha que se quería dar tras participar hace varios años en Año 0, reality que compartió con Pangal Andrade y donde este último lo ganó casi caminando:

“Yo estaba tan concentrado a lo que iba que el amor no me iba a sacar el objetivo. En alguna ocasión se lo comenté a Austin también (por su relación con Fran Maira), uno de los motivos por el cual a veces disminuye el rendimiento es por la causa del amor, porque dejas de entrenar, porque le das más tiempo a la persona, yo ya había vivido eso“.

Para finalizar con que “mi rival (Pangal) venía de una relación desde afuera, entonces no iba a mezclar el corazón adentro, entonces él estaba más fuerte todavía. No le quería dar ventaja, no me iba a involucrar en una relación por varios motivos, pero el principal era competir con Pangal“.

Revisa la entrevista completa con Claudio Valdivia: