Angélica y su mala relación con Chama en Gran Hermano: "No me puede decir que es santurrona"

Angélica Sepúlveda se convirtió en la nueva participante en dejar la presente temporada de Gran Hermano tras sufrir una lesión que le impedía poder participar en las pruebas.

A pesar de que su tiempo en la casa más famosa del mundo fue breve, la “Fierecilla de Yungay” protagonizó distintos momentos que marcaron la temporada, como un importante cruce con Chama y Manuel que les valió una triple sanción.

En conversación con RedCarpet, la ganadora de Granjeras entregó detalles de su paso por la casa, como también su tensa relación con Alexandra “Chama” Méndez.

Angélica y su tensa relación con Chama en GH

Las jugadoras también compartieron encierro en el reality de Canal 13 Tierra Brava, en donde la ex 1810 señaló que la relación entre ambas nunca fue la mejor.

“Con Alexandra nunca me lleve bien, nosotras tuvimos varias disputas dentro del programa. Ella tenía esta relación con Luis donde era una relación para sacar ventaja, provecho, pantalla, entonces se notaba mucho”

Asimismo señala que hubo situaciones que le molestaron como espectadora antes de ingresar. “Todo lo que ella criticó en Gran Hermano referente a Carlyn, a Camila Power, por cosas que eran mínimas, ella lo hacía en el otro reality”.

“Ella quería hacer una limpieza de imagen y justamente, porque hay muchas cosas que no se vieron (En el reality anterior)”.

En la misma línea, señaló que se refiere a la relación que Chama tuvo con Mateucci en Tierra Brava. “Ellos dormían juntos, Luis y Alexandra, yo estaba al frente de la otra cama y veía todo lo que hacían, porque había espacios muy pequeños”.

“Entonces a mí no me puede decir que ella es la santurrona y que ‘oh, que Carlyn, ¿qué estás haciendo? le estás dando un beso a un compañero, que atroz. Me da vergüenza que seas venezolana’. Por favor, no. Eso es lo que a mí me empezó a generar una molestia con ella, porque qué te importa lo que la otra haga”.

Revisa sus declaraciones a continuación