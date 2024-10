Ex Ganar o Servir son sus testigos: Pamela Díaz entrega detalles de querella contra Oriana

Hace algunas semanas se reveló que Pamela Díaz interpuso una demanda contra Oriana Marzoli por sus dichos tras el fuerte conflicto que tuvieron durante el encierro de Ganar o Servir, en donde la española señaló que la “fiera” sostuvo un “cuchillo carnicero” durante la discusión.

Recientemente, se reveló que Oriana es parte del nuevo reality de Canal 13, Palabra de Honor, cuyo anuncio se realizó en el programa de Pamela Díaz “Hay que decirlo”, allí, la conductora entregó detalles de la querella que entabló contra la nueva recluta.

La demanda de Pamela Díaz contra Oriana

Tras la presentación de la española para el nuevo reality, la “Fiera” señaló: “Como ustedes saben, yo me querellé por el incidente del cuchillo con Oriana, pero no he podido localizarla; de hecho, ha cambiado de varios Airbnb”.

“Lo vimos con abogados, así que tuve que querellarme y notificar contra mi Canal 13”, agregando: “Se están enterando todos ustedes como equipo, pero hablé con los jefes, y obviamente le hace el contrato Canal 13 a Oriana, por ende, yo tengo que ir con mi abogado donde corresponde, porque yo por lo general no miento”.

“Me imagino que en Perú no le va a pasar nada, pero cuando llegue a Chile me imagino que vamos a tener que hablar con el abogado y todo eso”.

Asimismo, Pamela agregó que sus excompañeros de encierro serán sus testigos. “Pangal, Faloon, de hecho, quiero llamar de testigo a Gala que es amiga de Oriana, pero me imagino que tiene que decir la verdad, yo no tengo nada que ocultar, también va Sábelo, todos los que estaban en la mesa este día”.

“Así que para que sepan, para todos los fanáticos que dicen que no existe la querella, si existe”, puntualizó.

Los dichos de Oriana contra Pamela

En su canal de Instagram, la española escribió tras la emisión de la discusión entre ambas que “antes también se me había acercado demasiado y me empujaba con su cuerpo (barriga y pecho), cosa que debería estar prohibida y con su cara pegada a pocos cm de mi cara, pero no le bastó solo eso… Tuvo que coger un cuchillo carnicero”.