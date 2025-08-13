La llegada de Eduardo Vargas parecía poner a Audax Italiano en el camino por el título en la Liga de Primera, pero el elenco audino no ha hecho una buena segunda rueda y ha perdido bastante terreno. Hoy, está a 10 puntos del líder, Coquimbo Unido, en la tabla de posiciones.

En esta segunda parte del torneo, el conjunto itálico suma dos empates (contra U. Católica y Palestino) y dos derrotas (una caída contra el colista, Deportes Iquique, y una reciente goleada que le propinó Deportes Limache), lo que enciende las alarmas.

Manuel de Tezanos analizó la situación del elenco que hace solo unas fechas peleaba la punta con Coquimbo y apuntó a cómo la llegada de Eduardo Vargas ha impactado en el equipo. En específico, el periodista aseguró que Turboman ha tenido un efecto negativo en Leonardo Valencia.

“La llegada de Vargas le quitó confianza (a Valencia). Vargas es un delantero que retrocede y ocupa los espacios que ocupa Valencia, o que ocupaba Valencia. Él se sentía amo y señor del equipo, y creo que lo suyo ahora es más que futbolístico, algo psicológico”, dijo en Radio Agricultura.

“Eduardo Vargas le quitó confianza a Leonardo Valencia” | Photosport

El momento de Audax, según Manuel de Tezanos

¿Todavía puede pelear el título? “Matemáticamente, es como Colo Colo y los otros equipos que están ahí, donde los jugadores dicen que todavía pueden ser campeones. Pero, futbolísticamente, la caída que ha tenido el Audax es dura“, interpretó Manuel de Tezanos.

Ahora, Audax Italiano enfrenta un gran desafío, porque visitará a U. de Chile en la fecha 20 de la Liga de Primera. Sin duda, será un partido muy especial para Eduardo Vargas. El reencuentro con los azules será el domingo 17 de agosto a las 12:30 horas en el Nacional.