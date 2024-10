¿Quién es Dash? Maickol González, el ex Perla, se suma a Palabra de Honor

Palabra de Honor, el nuevo reality de Canal 13 llegará a la pantalla el próximo 3 de noviembre y ya presentó a gran parte de sus reclutas, los cuales se someterán a un estricto régimen al interior de una academia militar.

Entre los rostros confirmados se encuentran reconocidas figuras de realities shows como Oriana Marzoli, Gala Caldirola y Fabio Agostini, pero además, debutarán en este formato nuevos rostros. Uno de ellos, el Maickol González, quien ingresa por primera vez a un reality de competencia.

¿Quién es Maickol González?

Maickol González, conocido popularmente como “Dash“, es un artista urbano de 30 años y saltó a la fama a los 19 años cuando fue parte del programa “Perla” junto a su amigo Sebastián Leiva, el “Cangri”. También fue pareja de la locutora radial Blue Mary, quien fue parte de Ganar o Servir.

Tras el término de la serie, protagonizó su propia serie “Dash y Cangri”, en donde comenzó su carrera en la música la cual se extiende hasta el día de hoy. Allí también participó Matías Opazo, “Malito Malozo”, con quien ingresó al espacio.

“Malito es mi hermano, lo amo. Y con él quiero mostrar que soy el mismo de siempre, pero quizás un poquito más maduro, más grande, pensando en el futuro. Estoy cero carrete, full trabajando, no voy a los discos, no estoy fumando, estoy 100% enfocado y muy responsable. Me pegué una crecida”, asegura Dash

Acerca de cómo enfrentará el nuevo espacio, señaló: “Siento que estoy casi preparado, me siento bien anímicamente, físicamente, soy muy sociable, soy muy tela, estoy dispuesto a todas las actividades, y quiero vivir una experiencia. Sé que Dios me está dando la mano para meterme ahí porque es lo que me gusta hacer”.