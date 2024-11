Solo faltan horas para que comience la esperada final de ¿Ganar o Servir? en donde Pangal Andrade y Francisco Rodríguez se enfrentarán por el título como el mejor del reality y además, se llevará un importante premio monetario.

Tras largos meses de encierro, esta semana se vio en pantalla la salida de los participantes, en donde tras una intensa semifinal se definió quiénes eran los dos finalistas y quienes compiten por la preliminar al ser los más votados.

En ese contexto, Oriana y Raimundo serán los primeros en entrar a la arena de juego este domingo.

¿Dónde ver online la final de Ganar o Servir?

La final del reality se transmitirá en vivo a partir de las 21:00 horas y se podrá seguir su transmisión online a través del react del Canal 13 en Youtube, al igual que en todas sus plataformas: 13, 13Go y Claro, canal 557.

Pangal vs. Pancho en Ganar o Servir

Los dos mejores participantes de este encierro cuentan con una importante trayectoria en espacios de competencia.

Por una parte, se encuentra Pangal, considerado por muchos de sus pares de este formato como el “mejor participante de la historia de los realities”, mientras que por el otro lado está Pancho Rodríguez, ganador de Pelotón y con una larga carrera de éxito en programas de competencia en Perú, en donde lleva 9 años invicto, por lo que es un duelo muy esperado por los televidentes.

“Espero que Pangal se esté cuidando, igual como lo estoy haciendo yo, para no lesionarnos. También espero que sea un circuito lindo y que se vea bonito en televisión, porque queremos entregarle a la gente la mejor final de la historia de un reality show en Chile”, comentó el ganador de Pelotón a Canal 13.

En la misma línea, Pangal señaló a RedCarpet que “Se viene una final épica, el entrenamiento ha estado intenso, no ha sido como yo quería del principio, salí medio lesionado, pero llevo un mes sin parar, entrenando, hasta con nutricionistas, he seguido una dieta rigurosa, he bajado seis kilos para poder bajar un poco el peso y ser más liviano. Y nada, voy a competir contra una leyenda eso es lo más entretenido de todo”.