La ex Mekano utilizó sus redes sociales para desmentir a su ex pareja.

Carla Jara muestra pantallazos y desmiente a Kaminski: "Él jamás me ha pedido perdón"

Francisco Kaminski estuvo presente en Podemos Hablar en donde se refirió a su polémica separación de Carla Jara, sin embargo, sus declaraciones no le cayó nada de bien a la ex Mekano quien utilizó sus redes sociales para desmentirlo.

En el espacio que conduce Julio César Rodríguez el animador entregó su versión de lo sucedido en el viaje familiar a Brasil, en donde se habría detonado el quiebre luego de que Carla encontró un mensaje de Camila Andrade en su celular, lo que habría dejado en evidencia la relación entre ambos.

Carla desmiente a Kaminski

En el espacio el animador señaló que el viaje a Brasil, en donde Carla aseguró en PH que lo pagó enteramente ella porque él le habría dicho que no tenía plata, también fue pagado por él. “Tampoco fue tan cierto que me invitó de vacaciones”, agregando que él pagó con su tarjeta el hotel.

Tras esto, la respuesta de la también autora no se hizo esperar y a través de sus historias de Instagram compartió un pantallazo de las transferencias.

“¡Ay Francisco, eres tan mentiroso! Los pasajes pagados por mí y te transferí para comprar reales. El hotel pagué la mitad y mínimo que me pagaras la diferencia”.

También señaló que el le ha pedido perdón a Carla mirándola a los ojos, situación que la comunicadora desmintió a través de un registro en Instagram.

“Me llegó a reír con tanta mentira, estoy impactada. No estoy mirando el programa, pero que heavy como alguien puede llegar a mentir tanto. Ahí les demostré, con los pantallazos de las transferencias que yo si pague las cosas. Él jamás me ha pedido perdón mirándome a la cara, nunca”.

“De hecho, yo no lo he visto más. Lo vi una vez cuando fuimos citados al colegio de mi hijo en donde ni siquiera me saludo”.

“Su hijo no le habla, no porque yo le meta cosas en la cabeza, porque jamás lo haría”.

Asimismo agregó: “Ojala algún día me pague toda la plata que me debe. Que es mucha”.