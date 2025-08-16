Universidad de Chile está obligada a jugar con su mejor contingente este domingo, cuando reciba al Audax Italiano por la Liga de Primera 2025, para no perder pisada en la lucha por el título donde necesita pillar a Coquimbo Unido, que la supera por seis puntos.

Pese a que el miércoles deben enfrentar la revancha ante Independiente, por la Copa Sudamericana, donde viajan el lunes con una ventaja en el marcador por 1-0, los azules no pueden hacer rotación.

Distinta es la decisión que tuvo el técnico del cuadro argentino, Julio Vaccari, quien, pese a que Independiente no sabe de triunfos en cuatro fechas disputadas, confirmó plantel alternativo.

En ese sentido, al otro lado de la Cordillera se habla de que jugarán sólo dos jugadores que actuaron desde el primer minuto en el Estadio Nacional, por lo que le dan prioridad a la U.

Independiente sorprende a la U

Independiente enfrenta esta jornada a Vélez Sarsfield en condición de visitante, por la quinta fecha de la Liga de Argentina, donde buscarán el primero triunfo en el torneo, luego de dos empates y dos derrotas.

Pese a esto, los argentinos dan prioridad a la llave contra Universidad de Chile, donde ya confirman que de los titulares el pasado miércoles en el Estadio Nacional sólo repetiría el portero Rodrigo Rey y el delantero Matías Abaldo.

De una manera, se reserva los mejores hombres, sabiendo que deben dar vuelta un resultado ante la U, aunque también porque el entrenador se juega el puesto con los chilenos.

La formación de Independiente será con Rodrigo Rey en portería; Leonardo Godoy, Franco Paredes, Sebastián Valdez y Milton Valenzuela en defensa; Iván Marcone, Pablo Galdames y Lautaro Millán en el mediocampo; Diego Tarzia, Gabriel Ávalos y Matías Abaldo en el ataque.

