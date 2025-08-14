Universidad de Chile consiguió la ventaja en el duelo de ida frente a Independiente. Para el encuentro de vuelta, el Rojo está obligado a ganar y sobreponerse a una importante baja.

El Romántico Viajero ganó por 1-0 con gol de Lucas Assadi, con lo cual viajará con ventaja a la revancha que se disputará en el Estadio Libertadores de América. Los dirigidos por Julio Vaccari tendrán la presión ante su gente de intentar dar vuelta la serie.

La baja de Independiente

Independiente pasa por un mal momento, ya que suma seis partidos sin ganar en la segunda parte del año. En el primer semestre enamoraron al fútbol argentino con su buen juego, pero en la presente campaña no logran recuperar ese nivel.

Si bien ante Universidad de Chile comenzaron de buena manera, con el correr de los minutos su nivel fue bajando y ahí los Azules aprovecharon para anotarles el 1-0 definitivo. Este tanto les pone mucha tarea para avanzar a los cuartos de final.

Julio Vaccari tiene trabajo para levantar anímicamente a sus dirigidos y hacer que puedan remontar la llave contra la U. Claro que en momentos que el ambiente en Avellaneda no es el mejor, sufrieron un nuevo golpe que termina afectando al Rojo.

Diversos medios argentinos indican que el defensor Nicolás Freire no podrá estar en la vuelta contra U. de Chile. El jugador salió del terreno de juego en el minuto 67 y en su país se confirmó una lesión muscular en el isquiotibial derecho. Este problema también lo dejará fuera del choque de la liga de su país ante Vélez.

AVELLANEDA, ARGENTINA – AUGUST 09: Nicolas Freire of Independiente battles for possession against Miguel Borja of River Plate during a Torneo Clausura Betano 2025 match between Independiente and River Plate at Estadio Libertadores de América on August 09, 2025 in Avellaneda, Argentina. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)

La baja de Freire se suma a Matías Abaldo, quien fue expulsado en Chile. El encuentro de vuelta entre Independiente y Universidad de Chile será el miércoles 20 de agosto a las 20:30 horas en Avellaneda.