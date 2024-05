Francisco Kaminski rompió su silencio en Podemos Hablar, en donde entregó su versión de lo sucedido en su comentado quiebre con la ex Mekano Carla Jara, el cual sería por una infidelidad del animador con Camila Andrade.

En el espacio que conduce Julio César Rodríguez el conductor de televisión se refirió a su polémica separación y además, aclaró los comentarios que Carla hizo en el mismo programa hace dos semanas.

Kaminski desmiente a Carla y confirma relación con Camila Andrade

La Hora reveló que fuentes ligadas a Chilevisión le detallaron al medio las respuestas más llamativas de la entrevista. En donde desmiente los dichos por la también autora, quien señaló que ella puso fin a la relación entre ambos. “Yo terminé con la Carla”.

Acerca del beso en el Festival de Puente Alto, en donde Carla señaló que el le pidió que no lo hiciera, Kaminski señaló que se arrepiente de la situación y que fue una falta de respeto para su ex pareja. “Porque en ese momento, yo era un hombre casado”.

En el espacio, la ex Mekano señaló que en el viaje a Brasil realizado en febrero de este año, en donde ella encontró los mensajes entre su, ahora ex esposo, y Andrade, fue pagado enteramente por ella, ya que él le decía que no tenía dinero. “Es falso que los pasajes a Brasil los pagó enteros la Carla“, reveló el animador.

Sobre los mensajes que encontró Carla, agregó que “fueron en un tono de coqueteo, pero no de infidelidad”, agregando la confirmación de su estado sentimental actual. “Estoy en una relación con Camila”.

Kaminski y el distanciamiento con su hijo

En el avance del capítulo, el animador se refirió a la relación actual con su hijo, revelando que el menor no le dirige la palabra. “Es un niño de 9, 10 años… tiene información que a su edad no debería tener y ahí creo que somos responsables Carla y yo, en términos de involucrarlo… que para mi gusto no debería haber sido”.

“Yo como padre tampoco puedo permitir, en términos de falta de respeto, de palabras que no son apropiadas”, agregó.

Revisa el avance del capítulo a continuación.