El conductor entregó su versión de los hechos luego de que la ex Mekano publicó detalles de la supuesta infidelidad de su ex pareja.

La farándula nacional vivió un fuerte remezón la noche de este jueves cuando Carla Jara compartió un polémico mensaje a través de sus redes sociales en donde apuntaba a Camila Andrade como uno de los factores del quiebre de su matrimonio acusándola de tener un romance con Francisco Kaminski, su ahora ex pareja.

“Si fueras un poquito sorora no te harías la linda con un hombre casado”, señaló en su publicación. Tras esto, Kaminski decidió alzar la voz y refutar los comentarios de Carla, defendiendo a Andrade y además, revelando detalles del quiebre de su relación.

Kamiski niega acusación de Carla Jara

En conversación con LUN, el animador señaló que no entiende la actitud de su expareja. “Ella debiera cargarla conmigo, el tema es conmigo. Aquí el único responsable del quiebre de mi matrimonio soy yo, no hay un tercera persona, todos los dardos deberían apuntarme porque yo era su marido y esto no es una pelea entre dos mujeres. Los mensajes que muestra ahora Carla a Camila tienen una historia y no corresponden a la verdad“.

Asimismo, reveló al medio que la relación venía con problemas y peleas. “Tuvimos varios quiebres, pero lo intentábamos y se me fue yendo el amor lentamente y yo decidí terminar mi relación, y antes de terminarla no me involucré con una tercera persona, ni con Camila, ni con nadie”.

El animador también defendió a su compañera Camila Andrade. “Se está acusando a una persona inocente, de la cual mi exseñora siempre le tuvo celos de cierta manera”.

“Con Camila efectivamente tenemos buena onda, como compañeros de trabajo, y si decidí terminar mi matrimonio fue por eso, porque no me podía estar pasando algo con otra mujer en un compromiso. Enfrenté a mi exseñora con la verdad y que tenía que terminar mi relación antes de que ocurriera un engaño o mirar para el lado. Por eso insisto que el único responsable soy yo”, expresó.