La ex Mekano ya estaría en una nueva relación luego del término con Mateucci.

Daniela Aránguiz está enfocada en su carrera en la televisión en programas de farándula y también generando polémicas por su terminado matrimonio con Jorge Valdivia, quien ahora está con Maite Orsini.

Un tiempo estuvo vinculada con Luis Mateucci, pero después de su salida de Tierra Brava terminaron su relación y no en muy buenos términos debido a lo problemática que es la mujer.

Es ex de Camila Andrade

El medio de farándula Infama reveló recientemente que Daniela estaría con Gerardo Zavala, un empresario chileno. Ambos estarían conociéndose desde hace unos dos meses e incluso han compartido en varias ocasiones. Según lo que reveló la misma página, la pareja habría compartido en un viaje en Miami.

Además de esto, los dos han aparecido en los medios de farándula, esto porque en mayo ambos fueron vistos juntos en una fiesta, la que terminó en un after privado.

Eso no es todo, ya que el empresario es ex de Camila Andrade, a quien la misma habría engañado con Francisco Kaminski. Eso sí, el mismo al ser mencionado mencionó que hace bastante tiempo que no estaba con Andrade tras la polémica.

La relación entre ambos terminó ahí no más, ya que la misma Andrade lo demandó luego de que fuera despedida del salón de belleza en que el emprendieron juntos.

Aránguiz tendría una amistad con Zavala y es que hace algún tiempo transmitió sus mensajes y lo defendió de las acusaciones y demandas hechas por Camila Andrade después del término.

De momento la relación entre ambos no es oficial y anteriormente la misma ex Mekano habría revelado que le gustaba el empresario, esto luego de su reunión en Miami.

Gerardo Zavala es un exitoso empresario de Concepción y es dueño de una reconocida tienda de decoración. De 42 años, estudió Ingeniería Civil y actualmente se encuentra soltero y sin hijos.