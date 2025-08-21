Los hechos ocurridos entre U. de Chile e Independiente han conmovido al fútbol chileno. El presidente de la ANFP, Pablo Milad, salió a hablar de lo acontecido en Argentina.

Las imágenes de los hechos ocurridos en Avellaneda serán muy difíciles de olvidar. Hinchas de ambos equipos se enfrentaron, sacando la peor parte los seguidores del Romántico Viajero, donde algunos tuvieron que ser atendidos en centros de salud.

La postura de Pablo Milad

Todo Chile ha quedado impactado con los acontecimientos registrados en el Estadio Libertadores de América. El fútbol nacional se ha unido en apoyo a Universidad de Chile y a sus hinchas que fueron víctimas de la violencia.

Desde el gobierno del Presidente Gabriel Boric, han estado muy atentos a todos los detalles. Incluso, el ministro del Interior Álvaro Elizalde viajó a Buenos Aires para colaborar con los hinchas azules. Pablo Milad, presidente de la ANFP, habló de lo ocurrido, aunque con declaraciones desafortunadas.

“Nos preocupa que estos hechos puedan perjudicar una imagen del fútbol chileno de forma internacional, pero esto no va a mermar todo el trabajo que se ha hecho para el Mundial Sub 20. Con la gente de FIFA ya hablamos, con el presidente Infantino”, indicó Milad.

Incluso, el presidente del fútbol chileno reconoció que no maneja toda la información de lo sucedido, cuando todavía hay directiva de Universidad de Chile en Argentina. De hecho, autoridades políticas como el embajador chileno en Buenos Aires, José Antonio Viera-Gallo, han estado encima de lo acontecido.

“No tengo los detalles técnicos de lo que faltó, pero sí que hubo ahí una falta de protocolo de seguridad. Como reitero, los partidos en Argentina son solo con locales y nunca están preparados esos estadios para la visita que puedan tener este tipo de comportamiento. Tuvo que haber negligencia dentro del proceso, porque esto no habría pasado. La evacuación no fue la correcta“, cerró Pablo Milad.