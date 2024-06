Rumores y muchos tenía el regreso de Gran Hermano Chile 2. Que no sería en vivo, que estaría lleno de famosos y un montón de noticias que tenían molestos a los fanáticos de la primera versión chilena.

Pero Chilevisión salió al paso de estas dudas y confirmó los primeros detalles de la segunda temporada, esto gracias al anuncio del acuerdo que tendrán con DirecTV.

¿Cómo será Gran Hermano Chile 2?

Lo primero que confirmó Chilevisión, es que la segunda temporada de GH será completamente en vivo. Tal como la temporada anterior, los televidentes podrán ver en vivo el reality en el canal y también tendrán la opción de seguir las 24 horas tanto en la app DGO como en las señales especiales de DirecTV.

Tal como la actual versión argentina, que se realiza al otro lado de la cordillera, hay canales especiales para seguir distintas cámaras de la casa. Y a diferencia de Pluto TV como fue el 2023, por la App DGO los chilenos podrán seguir en vivo Gran Hermano 2 todo el día y noche.

Más detalles de GH Chile 2

No solo fue la transmisión, sino que se confirmó que Diana Bolocco vuelve a la conducción del programa. No así Julio César Rodríguez, que el anuncio parece confirmar que el animador de Contigo en la Mañana no estará en esta temporada tal como se filtró hace unas semanas.

Primer vistazo a la segunda temporada. Foto: Chilevisión

Además, se confirmó los participantes. Si bien se dijo en redes sociales que serían solo famosos, tal como ¿Ganar o Servir?, CHV explicó que serán 20 participantes: 10 famosos y 10 desconocidos. Una mezcla que ya se ha visto en la historia de los realities chilenos.

Otro aspecto son las competencias. Esto porque al parecer serán más extremas que las que conocimos en 2023, que tenía más juegos de habilidad.

¿Cuándo vuelve Gran Hermano Chile 2?

Por ahora no hay fecha oficial del regreso del programa, pero sí sabemos que a inicios de julio está programado que Gran Hermano Argentina termine. Ahí, la casa estudio quedará lista para que sea usada por los chilenos.