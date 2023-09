Una inesperada discusión se llevó a cabo en Gran Hermano, luego de un supuesto comentario que realizó la nueva competidora Scarlette, lo cual molestó a algunos de los jugadores, principalmente a Ignacia y Coni.

Mientras disfrutaban de un almuerzo dieciochero, los participantes se refirieron a un comentario que realizó la joven sobre Constanza, en donde le habría señalado que solo le “falta comerse a Bigote”.

Esta situación molestó a la bailarina, quien junto a sus compañeros señaló que no le parece el comentario y que además no confía en la nueva jugadora de la competencia.

“Le voy a rayar la cancha, le voy a decir ‘mire, usted ahí nomás porque si usted se pasa vamos a tener problemas, achórese, pero no conmigo‘, porque además ahora me cae bien”, expresó Coni sobre la situación.

Por su parte, Ignacia Michelson también comentó lo sucedido agregando: “Son cosas que a mí me dan desconfianza. Me cae bien, lo paso bien, pero hay que distinguir los amigos, hay para la fiesta, para los carretes, hay para chismear, confiar, son cosas diferentes”.

Mientras que Constanza añadió: “A mí lo que me sorprende es el comentario en sí, yo nunca confié en ella, eso siempre lo supe, pero lo que me da rabia es el comentario, como tan retrógrada, tan machista, tan fuera de lugar, tan del 2000, esa hue** es preocupante”.

Michelson por su parte, le encontró la razón, revelando que le sorprendió la situación. “A mí lo que me molestó, más que el comentario que se pegó, ella me contó que es super empoderada de las mujeres, super feminista y que diga eso… te contradices y eso me hace desconfiar.

“Son varias cositas que yo digo, ‘pucha la niñita es simpática, tiene ganas de estar, de jugársela’, todas sus acciones me han demostrado que uno puede llevarse bien, pero no es de fiar”, expresó.