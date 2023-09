Una inesperada sorpresa recibieron Jorge, Constanza, Jennifer, Alessia y Hans por parte de Gran Hermano, luego de convertirse en el top 5 de los participantes originales en seguir en competencia. Para ello, los jugadores compartieron una agradable cena, acompañada de una sorpresa que dejó muy afectada a la bailarina.

La sorpresa consistió en ex participantes mandando mensaje de ánimo a los jugadores, entre los saludos se encontraba el de Pancho, Skarleth, Fernando “El Bambino” y Mónica. Recordemos que Rai, Ignacia, Scarlette y Federico, se sumaron al encierro cuando la competencia ya llevaba varias semanas desde su inicio.

Por este motivo, Gran Hermano sorprendió a los 5 jugadores, pero hubo un saludo que dejó muy afectada a Constanza: El de Sebastián Ramírez, quien envió un saludo a Pincoya, sin embargo, no le dijo nada a la bailarina, quien fue su pareja dentro del encierro.

La reacción de Constanza tras el saludo de Seba

“Pincoyita, la mujer más satánica de la isla grande Chiloé, ¿Cómo está amiga mía? Le mando un abrazo gigante, recuerde lo que le dije adentro. Que nadie le quite el ángel, no cambie en nada, le mando un besito, amiga mía, cuídese, pórtese mal”, señaló Sebastián en su saludo.

Pero para sorpresa de Coni, no dijo nada sobre ella. “¿Eso no más dijo?”, a lo que Jorge le señala para que no se sienta mal que el ex chico reality “es de otra generación y el pancho te mandó saludos a ti”, para luego agregar “en vola le dijeron ‘mándale saludos a la Pincoya’, en vola no se maneja mucho con el celular”.

Tras mostrarse muy afectada por la situación, Pincoya le señala que no se sienta mal por lo sucedido. “Los saludos fueron muy bonitos, pero yo también sé que él me saludó porque estábamos los cinco, pudo habernos saludo a todos igual que la Skarleth”.

“A mí me gustó el saludo, pero sentí que pudo habernos saludado a todos y eso, da para entender que él, por buena onda y todo lo que nos recuerda, hay que dar vuelta página“, expresó la oriunda de Chiloé.