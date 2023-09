Una profunda conversación tuvieron los jugadores de Gran Hermano, Alessia, Jorge y Hans tras la competencia por la inmunidad, en donde los participantes debieron buscar monedas escondidas dentro de la casa. Tras la actividad, los tres participantes se acostaron cerca de la piscina en donde se sinceraron sobre la actitud de sus compañeros.

Los competidores revelaron que ya no se sienten cómodos en la casa, debido a distintas actitudes del resto de los jugadores con ellos. “Están todos tan cambiados”, comenzó señalando Jorge, para luego añadir: “Como que son otras personas”.

“No me gustó la actitud de la Scarlette (…) andar diciendo que como que hay favoritismo a nosotros, es como que chuc**”, confesó Jorge, a lo que Alessia señala que siente lo mismo, mientras que Hans añadió que ella se está juntando con ambos grupos.

Sin embargo, Alessia no está de acuerdo con esa afirmación. “No, a nosotros no nos soporta. Dijo: ‘Hasta le pusieron la moneda en el closet de la Ale’, como que yo fuera no sé…”.

Siguiendo con su análisis sobre sus compañeros, Jorge señaló entre risas “yo siento que nos detestan”, a lo que Alessia comenta que le molesta mucho la actitud de algunos de los jugadores durante la más reciente actividad. “Son todos competitivos, todas quieren ganar”, comentó Hans.

Tras confesar sentir la división en la casa y sentirse un poco excluidos, Alessia comenta que “es lo mismo que pudieron haber sentido ellas en algún minuto”.

“Sí y no, porque igual nosotros éramos menos agresivos. Al único que estoy rescatando de ellos es al Rai”, respondió el Mister Mundo.

Mientras siguen analizando como todos han cambiado con el paso de los capítulos y del encierro. “Ahora ellas tienen su momento de más.. de estar mejor. Bacán, pero yo estoy hecha mier**”. “Que lo disfruten”, añadió Jorge.

