Gran Hermano sigue dando que hablar tras intensos momentos que han vivido sus participantes. Por ese lado, un sector de la audiencia chilena se ha mantenido fiel viendo la trasmisión del programa. Asimismo, queremos contar si habrá cambios durante su emisión este martes debido al partido de Chile.

¿Darán Gran Hermano este martes?

No, no hay episodio de Gran Hermano este martes debido a la trasmisión del partido de Chile y Colombia, el cual será visualizado a partir de las 21.30 horas.

¿Qué ha sucedido en Gran Hermano?

La competencia en Gran Hermano se mantiene en plena efervescencia, especialmente ahora solo quedan 9 jugadores debido a la expulsión de Rubén y la eliminación de la señora Mónica.

Durante el capítulo más reciente de Gran Hermano, se mostró a Pincoya, Cony, Scarlette, Raimundo y Nacha discutiendo sobre la nueva placa y la nominación fulminante. Finalmente, Constanza Capelli tomó la decisión de dirigirse al confesionario y realizar esta dinámica de juego muy temida entre los participantes.

En el confesionario, Constanza Capelli reveló las razones de su estrategia y los motivos de su decisión: “voy a ocupar esta herramienta porque ya quedamos pocos en juego, me gustaría hacer la fulminante a Jorge”. Además, señaló “La verdad es que con él últimamente hemos tenido un poco más de relación, sentí su abrazó cuando me quede hace rato que no me abrazaba, pero creo que él ha dicho reiteradas veces que se quiere ir que ya cumplió un siglo y bueno yo creo que ha llegado el momento que enfrente una vez más la placa, así que por eso le hago la fulminante a Jorge”.

¿Quién fue la última participante eliminada?

La última participante que abandonó la casa estudio es la señora Mónica, quien recibió un porcentaje de 54% los votos.