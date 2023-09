Tras un fin de semana lleno de tensión, Raimundo, participante de Gran Hermano, tomó la palabra para dar detalles sobre la intensa discusión que tuvo con su compañera Constanza. Esto ocurrió durante el último episodio del reality emitido por CHV, durante las nominaciones para la placa de eliminación, cuando Diana Bolocco le dio la oportunidad a Raimundo de hablar sobre el conflicto previo. Por ese lado, luego, ambos participantes conversaron por última vez lo sucedido, logrando sacar conclusiones definitivas de su amistad.

Coni y Rai aún no superan sus conflictos

Durante esta conversación, ambos participantes profundizaron en sus desacuerdos y tuvieron otra discusión. Sin embargo, al final de la conversación, ambos se abrazaron en un gesto que parecía ser de reconciliación.

Rai comenzó señalando que no quiso dejar mal a Coni, refiriéndose al fuerte conflicto que se vivió junto a Fran. Antes de que terminara, la jugadora le responde: “tú en ese momento me abandonaste a mí, y me pusiste la palabra maltrato cuando simplemente me equivoqué”.

A esto, Rai señala que aceptó sus disculpas, luego Coni le pregunta “¿por qué tú no dijiste que también te equivocaste?”.

“Te desconozo guagui, yo creo que nuestra amistad está más que quebrada, y las cosas que sentía hacia a ti están quebradisímas”, declaró Coni.

Luego la conversación se tornó a una posible sensación de celos de Coni, ya que Rai señala que lo que le había molestado era la molestia de la participante por miradas que tuvo con Fran, y ahora que llegó el nuevo participante Federico Farrell, la bailarina se dio un piquito frente al agrónomo.

Entre palabras y revelaciones, ambos se abrazaron, pero pareciera que la confianza esta bastante quebrada entre ellos.

¿Cuándo es la eliminación en Gran Hermano?

El domingo 10 de septiembre se realizará la eliminación de Gran Hermano.