Raimundo se ha convertido en uno de los más queridos del público gracias a su personalidad y actitud. Por esta misma razón el fin de semana los fanáticos de Cony lo defendieron cuando la bailarina lo trato mal durante las diversas peleas que han tenido en la casa.

Debido a esta razón los votos de Rai para la nominación eran uno de los más esperados de la jornada porque queríamos saber a quién le iba a dar sus votos luego de todo el estrés de los últimos días.

¿Por quién votó?

Raimundo finalmente le dió dos votos a Mónica y un voto a Jorge, esto fue distinto a lo que la mayoría del público pensaba que iba a votar ya que se esperaba que quizás le diera parte de sus votos a Constanza.

Aunque si bien no votó por Cony si dió un mensaje sobre las disputas que tuvieron ambos.

“Tuve una semana super complicada. Yo me aferre mucho a un grupo la Cony y la Pincoya desde que entré. Día y noche convivimos harto, tuvimos muchos buenos momentos en que este fin de semana se vivió un quiebre pero no quiero actuar desde lo emocional sino un poco más de lo racional“, explicó antes de dar sus votos a Mónica.

“Quiero poder tratar de darle una oportunidad más a esto como convivencia porque acá tenemos que velar un poco por eso ya que nos vemos todos los días entonces hay que tratar de llevarlo en la mejor situación“, agregó.

“No se me olvidan las palabras, el daño está, pero si creo un poco en lo que ella me ha dicho de poder estar mejor y que está super arrepentida y que más o menos no ha podido dormir así que eso“, finalizó antes de votar por Moni y así darle dos votos más para su ingresó a placa.

Puedes revisar el momento completo a continuación: