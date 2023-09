Este martes durante el programa estelar deGran Hermano se le reveló a los participantes que el repechaje se llevará a cabo esta semana. Con esto son más de 10 los participantes que podrían volver a la casa luego de ser eliminados por el público.

Para esto los participantes que aún se encuentran en competencia podrán votar por quienes quieren que vuelvan a ingresar a la casa con dos votos y un voto para dos de sus ex compañeros. Con esto al parecer los participantes formarán una placa similar a la de nominación pero con los ya eliminados.

Fede, Nacha y Scarlette tendrán participación

La forma de reingreso de los ex participantes es que los mismos participantes que se encuentran en la casa pueden votar por los que quieren que reingresen. Para sorpresa de todos tanto Federico, Nacha Michelson y Scarlette podrán votar por alguno de los ex competidores para que vuelvan a reingresar a la casa.

Esto generó un poco de descontento en redes sociales ya que encuentran injusto que tres participantes que ingresaron hace poco a la casa más famosa del mundo puedan votar por ex participantes que no conocieron. De hecho en X ya se hacen notar las opiniones que dicen que a estos 3 participantes no se les debería dejar votar para el repechaje.

Esto lo hizo saber Nacha Michelson ya que le preguntó al dueño de casa si les iban a proporcionar una lista con los nombres de los participantes que están en la lista para el repechaje ya que no conocía a ninguno de los anteriores.

De momento sabemos que este miércoles en la noche los participantes votarán por los ex competidores que quieren que vuelvan a ingresar a la casa este domingo. Asimismo tampoco sabemos si el público podrá votar o no para que uno de los participantes sea elegido por votación popular.