Tras las celebraciones de Fiestas Patrias anoche Chilevisión decidió transmitir un nuevo capítulo de Gran Hermano donde se vivió una nueva gala de eliminación totalmente en vivo, donde pudimos ver que el público eliminó a Alessia.

Sin embargo, esto no fue el único acontecimiento ya que se vivió una nueva pelea en la casa más famosas del mundo, está vez fue protagonizada por Ignacia Michelson y Constanza Capelli.

Ignacia y Cony tuvieron una intensa discusión en Gran Hermano

Todo inició mientras Cony y Fede intentaban aclarar algunas situaciones, la bailarina le comentó al argentino que no entiende a Cony debido a su relación que mantiene con Rai, relación que se ha visto envuelta en diversos conflictos.

Mientras Fede y Cony hablaban, Nacha y Rai se encontraban presente y Michelson señaló que ve rara la relación que tiene con Rai ya que siempre pelean y después Cony lo anda buscando, sin embargo, la bailarina le dijo a Nacha que no se metiera.

“Yo prefiero que no te metas, si yo me quiero acercar mil veces a una persona, y alejarme mil veces, es tema mío. No le debo explicaciones a ti, ni a ti, ni a nadie (…) no tengo porqué dar explicaciones del porqué vuelvo a él, por qué tenemos problemas, eso será entre él y yo”, comentó en referencia a Raimundo.

“Yo estoy soltera, yo puedo webear con cualquiera, y con quién se preste pa’ ese webeo. Si usted no se quiere prestar para eso (le dijo a Fede), se aleja y punto. Yo no le debo lealtad de amor, ni a ti, ni a ti, ni a nadie (…) estoy así de reventar, pero no lo voy a hacer”, agregó Constanza.

Sin embargo, Nacha enojada con la situación le dijo “Tienes que aprender a escuchar a todos, ese es tu error”, afirmó Nacha, y Capelli le volvió a decir que no tiene porqué meterse, a lo que la exparticipante de “Resistiré” le dijo que la meten en el vaivén, y la bailarina le respondió que eso es por decisión propia, y se retiró a su pieza.

“Tengo todo el derecho a meterme, no puede ser que alguien te hable y se ponga de esa manera siempre. Ella también tiene que aprender a asumir que la caga, ella tiene que aprender a escuchar a todos, porque si no esto le va a pasar aquí, afuera y siempre. Por eso a ella, le pasa, le pasa y sigue pasando. ¡Yo digo las weas cómo son!”, dijo Nacha a Fede y Rai mientras Cony estaba en la pieza.