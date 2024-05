A pocas semanas del estreno de ¿Ganar o Servir?, Faloon y Oriana Marzoli han protagonizado distintos encontrones dentro del encierro. Sin embargo, en el último capítulo de estreno del reality la tensión entre ambas se elevó a nuevo niveles luego de una actividad en donde se dijeron de todo.

Todo partió cuando tras la competencia, que terminó con el triunfo del equipo “Resistencia” dejándolos como los señores de la casa, la dinámica al interior del encierro cambio drásticamente.

Cuando los participantes fueron recibidos por Amanda, la institutriz les reveló que los nuevos sirvientes tendrán que bañar a sus patrones, por que Oriana tuvo que darle un baño a Faloon, con quien ha tenido más de una discusión.

Oriana y Fran vs Faloon

El cruce entre la ex Yingo y la ganadora de “Volverías con tu ex” comenzó de inmediato, ya que la española sintió que la ex conductora de “Sabores” le lanzó el micrófono mientras se desvestía. “No me pegues. Recuerda no pegarle nunca a un compañero porque te van a echar rápido”.

Por su parte, Faloon le pidió que le lave los pies y le aplique piedra pómez. Pero en ese momento, la periodista le reclamó a Oriana por lastimarla mientras le hacía la limpieza. “Me estás lastimando y lo sabes, si me sale una herida va a ser culpa tuya, y te pueden echar”, le dijo en tono burlesco, para luego chapotear en el agua.

Tras esto, Faloon sacó su pie con fuerza mientras Oriana lo sostenía, causando su enojo. “A mí patadas no me des. No me vuelvas a tocar, ordinaria, agresiva”, a lo que la ex Yingo se para y niega la situación. “¿Quién te dio una patada?. Mentirosa”

Faloon le contaba a Blue Mary lo ocurrido cuando Fran Maira alzó la voz para defender a Oriana. “Pero tu igual la estás buscando”.

Inmediatamente la conductora la hizo callar, causando la molestia de la ex Gran Hermano. “¡No me hagai callar! ¿Qué te has imaginado? Ubícate, ¿qué te creís? Eres leyenda, h… ridícula, viejita”, gritó de vuelta Maira, y luego se siguió quejando con sus compañeros. “Esa h… es demasiado agresiva. Yo vi que empezó a pegarle patadas a Oriana de súper mala manera”, aseguró.