El ex futbolista entregó detalles de la salida del ganador de "1810" de la nueva competencia de Canal 13.

Una inesperada noticia recibieron los seguidores de ¿Ganar o Servir? cuando se filtró que uno de sus participantes más fuertes, Gabriel “Coca” Mendoza, el recordado futbolista y ganador de “1810” fue eliminado del espacio, supuestamente tras perder un duelo por la permanencia contra Raimundo Cerda, ex Gran Hermano.

Esto tomó por sorpresa a los televidentes, ya que las destrezas físicas de Mendoza son conocidas no solo en el mundo del futbol, sino que también en el de los realities, en donde llegó a la final de “La Granja Vip” y se llevó los 50 millones del primer reality de época del canal.

Por lo mismo, cuando fue confirmado como uno de los participantes, junto con otros grandes competidores de la historia de los programas de competencia en Chile como Pangal Andrade, Gonzalo Egas y Oriana Marzoli, muchos apostaban por el Coca para llegar a instancias finales.

Sin embargo, a pesar de la filtración, su amigo y ex futbolista Toby Vega, entregó detalles de cómo ocurrió la salida del ex jugador de Colo Colo, la cual no habría sido por perder una competencia.

¿Por qué Coca Mendoza se fue de Ganar o Servir?

En conversación con el programa Media Punta, el ex futbolista reveló que Coca dejó el nuevo reality por una lesión y no por perder el duelo contra Raimundo, según consignó Página 7.

“El Coca salió del reality porque se cortó el tendón, no porque perdió la prueba”, desclasificó el ex futbolista. Asimismo, agregó que conversó con Mendoza. “Lo hablé con él, porque estaba preocupado, y le pusieron plaquetas”.

La llegada de Coca a ¿Ganar o Servir?

Al momento de ingresar al espacio, en conversación con 13.cl señaló que su motivación para ingresar fue “reivindicar a las figuras icónicas de los realities, las mismas que han entrado a ‘Tierra Brava’, porque los hemos visto menospreciados”.

“Yo soy el último héroe del siglo XXI y conmigo no va a ser así. Yo voy a hacer la competencia completa, porque la llevo en la sangre y quiero demostrar que no va a ser nada fácil para los demás competir conmigo”, expresó en esa oportunidad.