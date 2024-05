El nuevo reality de Canal 13, ¿Ganar o Servir? estrenó un nuevo episodio la noche de este martes en donde las sorpresas no faltaron. Un inesperado cambio y nuevos participantes.

Primero, se vio el ingreso de dos nuevos participantes que llegaron a revolucionar la casona. Daniela Colett y Raimundo Cerda llegaron en un lujoso carruaje a conocer a sus compañeros. El ex Gran Hermano y la periodista brasilera se sumaron a Resistencia y Soberanos.

Sin embargo, lo más importante del capítulo fue el momento en donde ingresó Amanda a revelarles el contenido del misterioso baúl con el que ingresaron al encierro. Coca Mendoza fue el encargado de abrir el baúl encontrando una carta que señalaba que uno de los competidores era un impostor.

Gonzalo Egas es el impostor y toma nuevo rol

El ganador de La Granja confesó que no es un participante, sino que tiene un rol especial, es el jefe de los sirvientes. “Mi objetivo fue aprender a conocerlos, ver el compromiso que adquirían en los roles. Voy a estar ingresando a la casona de manera recurrente, apoyando las labores que se requieren para el mantenimiento de la casa”.

El equipo Resistencia perdió a uno de sus mejores competidores, mostrándose afectados por la noticia. Sin embargo, quien más se conmovió ante la salida de Gonzalo fue su ex compañero en 1810, Coca Mendoza. “Estoy viejo. No te voy a tener aquí, vos eres el único que me entendís y sabes cómo soy”.

“Me da mucha pena. Tuvimos muchas experiencias juntos”, lamentó el ex futbolista. Por su parte, Luis Mateucci agregó: “El Gonza era más fundamental que yo y mucho más que Coca en el equipo. Un hombre callado, pero que de su lado trabaja”.

Asimismo, el finalista de Tierra Brava comentó que no está a gusto con el liderazgo del ganador de 1810. “Tengo una incomodidad, que el Coca no me representa. Yo soy pura explosión, alguien pasivo no me representa”.