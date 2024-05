El reality de Canal 13, ¿Ganar o Servir? reveló la llegada de un nuevo participante que se suma a la competencia, cuyo ingreso se verá dentro de muy poco.

El nuevo participante es Christian Mujica y tuvo una breve aparición en el reality anterior “Tierra Brava“ en donde sacó chispas luego de un inesperado comentario sobre la relación de su hermano Jhonatan y Pamela Díaz, el cual no le gustó nada a la “Fiera”. El joven señaló que el modelo se había quitado un “gran peso de encima” al no estar con ella.

“Nunca tuve el afán de ofender ni desmerecer a nadie. Cuando le dije ‘te quitó un gran peso de encima’ fue como decirle que estaba bien que se quitara ese peso, esta idea de la cabeza, que dejara de pensar en si va a suceder o no con Pamela, y tratara de enfocarse en él. Él sabía bien lo que yo quería decir, aunque tal vez no sonó muy bien para el resto de los televidentes o para los participantes que estaban ahí”, explica Christian sobre el incidente a Canal 13.

¿Quién es Christian Mujica?

El modelo nació en Venezuela, tiene 29 años y es el hermano mayor de Jonathan. Desde los ocho años que se crio en Chile, es ingeniero de profesión y tras su practica profesional descubrió que no quería estar en una oficina, comenzando a buscar su camino en el mundo del modelaje.

“Me aburrí un montón. Luego vi que a mi hermano le estaba yendo muy bien en el modelaje, le pregunté y me aconsejó que no pierdo nada al intentarlo. Entonces decidí salir de mi zona de confort, renuncié y me fui a Italia a probar suerte”

El modelo señaló que tiene una personalidad muy diferente a la de su hermano. “Aunque ambos somos modelos, mi hermano es muy de batería corta socialmente, a él le gusta tener su espacio interior. Yo soy todo lo contrario, me gusta salir y conocer gente, soy más de estar afuera y no tanto en mi mundo”, sostiene.

¿Ganar o Servir? es la tercera oportunidad que tuvo de entrar a un reality, ya que no quiso sumarse a Tierra Brava, ni tampoco a la Isla de las Tentaciones.

“Ahí la dinámica era de ser un soltero que conquista a las novias de otros, y no me gustó tanto eso, porque aunque yo creo que se me puede dar un buen rol de conquistador, no me gusta estar encima de la novia de alguien y quitársela”, sostiene.

Acerca de por qué aceptó ingresar a este espacio, señaló: “Encuentro entretenido el formato reality, por la dinámica de competencia y convivencia. Nunca he vivido una experiencia de encierro, de no tener conexión con el exterior”.

“Quiero pasar por esto para ver qué tan apto puedo estar en lo que quiero lograr, que es ganarlo. Y también quiero pasarlo bien, porque, como digo siempre, si tomas una decisión es para disfrutarla, para pasarla bien. Es una experiencia más que sumar a este cuerpo, para poder contarla después”, comenta Christian.