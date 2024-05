Hace algunos días se filtró una inesperada noticia que impactó a los fans del nuevo reality de Canal 13 ¿Ganar o Servir?, en donde se reveló que Fabio Agostini, el ganador de Tierra Brava, ingresó al encierro, pero su llegada habría durado muy poco, ya que tras un altercado a combos con Luis Mateucci, habría sido expulsado del espacio.

En el programa de TV+, Sígueme, la panelista del espacio Daniela Aránguiz, quien fue pareja de Mateucci y también estuvo en el encierro de Canal 13, entregó detalles de lo ocurrido.

Los motivos de la expulsión de Fabio

La ex Mekano señaló que todo comenzó en Tierra Brava, en donde Luis tenía guardada entre sus pertenencias una foto de Daniela, en donde, a modo de broma, Fabio le hizo dibujos. “Bigotes y un parche en el ojo“, señaló, para luego agregar que al momento de que el trasandino se entera, se molesta al ver que se metieron en sus cosas. “Yo no me meto en tus cosas“, le habría comentado.

Sin embargo, la situación no quedó allí, ya que en represalia, Luis toma el frasco de Nutella de Fabio y escupe dos veces. “Lo que hizo, yo no lo apruebo“, comentó Daniela en el panel, para luego añadir que sin saber esto, Fabio posteriormente lo come.

“Yo quiero dar un punto, la producción de ese reality sabía que Luis había escupido la Nutella, una producción no puede ser tan ofensiva con un participante y dejar, por el morbo, que la coma”.

“Puede ser hasta una infección que te pegues por comer el escupo de alguien, es humillante”, sentenció Aránguiz. Pero la historia no quedó allí.

Tras el final de Tierra Brava, entre Luis y Fabio, inmediatamente comenzó ¿Ganar o Servir?, en donde Mateucci ingresó desde el principio y el español semanas después.

Luego de ver las imágenes de él comiendo la Nutella con el escupo, Daniela señala que entró muy molesto por la situación y cuando le tocó ser el sirviente de Luis, al momento de servirle el agua el español dice “yo tengo cojones y lo hago en tu cara”, para luego escupir el vaso dos veces y luego tirarle el agua en la cara.

“Y te quiero decir que eres un gilipollas y que apenas salga de aquí, voy a salir con tu ex Daniela Aránguiz porque ya estoy hablando con ella“, reveló Daniela, agregando que Luis “se volvió loco” y alcanzó a manotear al español.

Tras esto habrían sido separados por la producción, en donde Aránguiz reveló que a Fabio le dieron dos opciones, una era seguir en el espacio, pero pagar una multa de 10.000 dólares o retirarse de la competencia.

