Daniela Aránguiz estuvo presente en Podemos Hablar, en donde entregó detalles de su quiebre con Luis Mateucci, quien se encuentra actualmente encerrado en el reality ¿Ganar o Servir?.

La pareja, según reveló Daniela en el programa de TV+ “Sígueme” habría terminado debido a que a él le llegaron rumores de que la ex Mekano estaría conociendo a alguien más, terminado su relación por teléfono. “Un hombre, conociéndome hace más de un año, que le digan que estoy con alguien y dude de mí como mujer, eso me duele y no hay vuelta atrás para retomar una relación”, señaló en el programa.

La verdad detrás del quiebre

Al ser consultada por su relación con Mateucci, Daniela señaló: “Yo de este hombre no tengo nada que hablar, nada que hablar malo, por él, Luis para mí fue un pilar fundamental a no retroceder, poder sentirme querida, a que mi ego volviera, a sentirme joven de nuevo, a salir a bailar… me sentía feliz, muy feliz y fui muy feliz con él y me devolvió mi autoestima, supe lo que era tener una relación íntima satisfactoria”.

Acerca de si es verdad de que terminaron por teléfono. “No, nosotros habíamos llegado a un acuerdo, desde antes. Te voy a decir algo cuando uno tiene una amistad más que una relación, es super bueno, tú me estás hablando de proyectarme y yo no quiero proyectarme a futuro con nadie, yo quiero pasarlo bien, yo ya me proyecté en lo que me debía proyectarme”.

“No quiero tener una familia, yo quiero tener un pololeo, un su cosita, su rayita en el agua, yo quiero pasarlo bien y vivir, lo que no viví nunca y no sé en qué momento me vi envuelta en esta relación… y yo lo quiero muchísimo”, expresó.

Aránguiz también se refirió a la demanda en su contra interpuesta por la diputada Maite Orsini, luego de que Julio César Rodríguez, el animador del espacio, le preguntó a quién le envió los correos de alto calibre.

“Tu sabes que es un delito mostrar correos que no son enviados para ti, yo pienso que hay una autorización por parte del señor Jorge Valdivia a poder mostrar y usar estos correos”.

“Todavía no puedo creer la poca hombría de una persona en mostrarle los correos de su exesposa y madre de sus hijos a su polola nueva”, expresó.