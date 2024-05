¿Ganar o Servir? empezó hace algunas semanas su transmisión en donde conocidas figuras de los realities como Coca Mendoza, Pangal Andrade, Oriana Marzoli, Gala Caldirola y Gonzalo Egas, se sumaron a la competencia. Sin embargo, aún continúan sumándose rostros.

Hace pocos días el espacio de Canal 13 reveló que Sofia Camará y Christian Mujica ingresarán al espacio dentro de los próximos capítulos, pero no serían los únicos, ya que revelan que la ex Tierra Brava, Pamela Díaz, estaría en negociaciones para entrar al nuevo reality, pero no como competidora.

¿Entrará Pamela Díaz a Ganar o Servir?

En el programa Zona de Estrellas, el panelista Manu González comentó los detalles de lo que sería la negociación de la Fiera. “Se comenta que al interior de Canal 13, en la tarde de ayer, se recibió una visita”.

“Una reunión importante, en la que se iba a perfilar, de forma amena y entretenida, la posible incorporación de Pamela Díaz al proyecto ¿Ganar o Servir?”, reveló al panel, agregando que no se sumaría a la convivencia, sino en un programa.

“Lo que me dicen y se comenta es que efectivamente la reunión se prolongó por poco más de una hora y en ella se habrían ultimado los detalles para que Pamela Díaz, en vista de que la final de ‘Tierra Brava’ donde ella fue partícipe desde el programa que se hizo en Santiago y funcionó tan bien, querrían incorporarla a ‘¿Ganar o Servir?’, haciendo un programa satélite”.

“Entre las propuestas que tendría Canal 13 para Pamela Díaz también sería no sé si su incorporación directa al reality, pero sí que en un momento dado Pamela Díaz pudiese estar presente con activaciones dentro del reality”, expresó.

Ante esto, donde además se señaló que podría tratarse de un programa en donde ella conversaría con los participantes eliminados, Mario Velasco comentó que no estaría sola en el posible espacio, sino con Nacho Gutiérrez. “Lo que quieren es que haga dupla con Pamela en este programa satélite”.

