Una interesante actividad se vivió en ¿Ganar o Servir? en donde Gala Caldirola se sinceró sobre su relación con Mauricio Isla, quien es el padre de su hija, refiriéndose a las críticas que vivieron durante su matrimonio.

Durante la dinámica, a los participantes le mostraron imágenes sobre situaciones mediáticas, y en el caso de la española, registros de su boda, a donde llegó en un carruaje.

La defensa de Gala a su relación con Isla

La conductora del espacio, Karla Constant, le preguntó a la influencer sobre su matrimonio con el seleccionado nacional, en donde solo tuvo palabras positivas para él. “Es el recuerdo más lindo que tengo, es la historia de amor más bonita que he tenido, el padre de mi hija, lo quiero mucho, lo respeto mucho”.

“Siento que las relaciones pueden durar más o menos, pero que sean sanas mientras duren. Nunca tuvimos nada negativo. Lo veo y solo puedo pensar cosas lindas”.

Agregando que “él me pidió matrimonio, y yo sentí que era la persona indicada para vivir ese momento, sigo pensando que siempre va a ser el gran amor de mi vida”.

Karla Constant le preguntó sobre los comentarios negativos a la relación. “Porque siempre decían que él físicamente no era atractivo y que tú eres una mujer hermosa, y tu alzaste la voz”.

A lo que Caldirola señaló: “Yo no considero que él sea una persona no linda, lo encuentro hermoso. Ahora está más guapo que nunca. Tiene un físico hermoso, me encantan sus facciones, lo encuentro súper sexy, masculino. Yo nunca había estado con un chileno, me parecía una belleza muy distinta a la que yo conocía”.

“Siempre cuestionan que cuando una persona tiene plata se le ama por lo que tiene. Pero él tiene un corazón hermoso, es una maravillosa persona”.

“¿De quién habla? ¿De Beckham?”, irrumpió Luis Mateucci.

Revisa el registro a continuación

Su relación con Mauricio Pinilla

Otra de las imágenes que le mostraron a la española fue su relación con el ex jugador de futbol. “Traté de rehacer mi vida tres años después, tal como lo hizo él. Fue una relación de verdad, aunque no fuera tan importante emocionalmente”.

“Fue un partner, un compañero. Pero las relaciones no fluyen igual cuando hay críticas y juicios, a veces es mejor soltar por paz mental”, expresó.